Santpedor ja té l'avantprojecte de la futura escola La Serreta

El nou edifici de l´escola La Serreta de Santpedor comença a prendre forma sobre el paper. L´arquitecte encarregat de dissenyar-lo, Joan Forgas, ha presentat aquest dimarts l´avantprojecte del futur equipament, que es construirà en un terreny molt proper a la ubicació actual, més al nord i mirant cap al sud per aprofitar al màxim la lluminositat.

La nova escola serà d´una sola línia educativa, i ocuparà una superfície de 2.320 metres quadrats, amb capacitat per a 225 alumnes. L´avantprojecte preveu un edifici de planta baixa més un pis, tot i que en alguns punts tindrà fins a tres nivells per salvar l´orografia del terreny.

Al seu interior, l´escola tindrà un espai d´educació infantil apte per a 55 nens i nenes repartits en tres aules, lavabos per a nens i mestres, aula de psicomotricitat, tutoria i magatzem. En l´espai destinat a educació primària hi haurà 10 aules, 6 per als cursos més una de desdoblament, una de reforç, una aula específica i una d´informàtica. També tindrà cuina, magatzem i lavabos. Els espais comuns es disposen de manera diferenciada amb espai polivalent amb vestidors, magatzem i un escenari. A més, espais de serveis i l´espai reservat per a administració del centre, consergeria i AMPA.

La presentació d´aquest dimarts s´ha fet a la direcció del centre i a representants de l´AMPA, i també hi han assistit l´alcalde de Santpedor, Xavier Codina, i l´arquitecte municipal, com també representants de la delegació del govern a la Catalunya Central i del departament d´Ensenyament. A la reunió s´ha posat de manifest la voluntat que aquesta escola disposi de molts espais compartits entre classes, i que sigui lluminosa i moderna, unes peticions que recollirà l´equip redactor de cara al projecte definitiu, i amb qui s´han acordat futures trobades.