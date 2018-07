Súria està de festa major; consulta tots els actes que venen

Súria ja està immersa en la Festa Major 2018. Els primers dies de celebració han registrat un increment de participació en els principals actes, segons l'Ajuntament, unes activitats que han tingut com a principals eixos la solidaritat, l´esport, la tradició i l´entorn. El programa festiu s'allargarà fins dimarts de la setmana entrant.

Durant el cap de setmana va tenir lloc una caminada nocturna amb unes 240 persones de totes les edats; unes 120 persones més van participar en la campanya ´Mulla´t per l´esclerosi múltiple´; va tenir lloc el sorteig de la campanya ´Barris Antics. Molt per descobrir, molt per oferir; i es van celebrar la sardinada popular i un espectacle infantil amb festa de l´escuma, entre d'altres activitats.

La primera jornada dels KEN, dilluns passat, es va veure fortament afectada per la pluja, que va obligar a suspendre gairebé tots els partits i un dels dos concerts programats. Els KEN es desenvoluparan fins al dimecres 11 de juliol a la plaça de Sant Joan, el Pavelló Municipal d´Esports i les Piscines Municipals amb una vintena d´equips i uns 200 participants.

Aquest dimarts, la benedicció de vehicles ha provocat les cues habituals al davant de l´església Parroquial de Sant Cristòfol. I al vespre hi havia prevista una altra benedicció davant l'església de Santa Bàrbara, al barri de Salipota.

Dimarts 10 de juliol

19.00 a 21.00 h. Inflables. Gratuït per a tots els infants. Lloc: plaça de Sant Joan.

20.00 h. Benedicció de vehicles. Lloc: davant l´Església de Santa Bàrbara (barri de Salipota).

20.00 h. Kampionats Esportius Nocturns (KEN). Competicions de bàsquet, handbol, futbol, volei, natació i jocs. Equips amb un mínim de set persones. Es premiarà als equips mixtos. Llocs: plaça de Sant Joan, Pavelló Municipal d´Esports i Piscines Municipals. Preu de la inscripció: 3 euros per persona. Edat: a partir de 13 anys. Inscripcions: cal enviar un missatge de correu electrònic a l´adreça kampionatesportiunocturn@gmail.com, amb el nom de l´equip i els noms complets, edats i DNI dels components de l´equip.

22.00 h. Concert dels KEN: Spin-off. Lloc: plaça de Sant Joan.

23.00 h. Concert dels KEN: Yerbagüé. Lloc: plaça de Sant Joan.

Dimecres 11 de juliol

19.00 a 21.00 h. Inflables. Gratuït per a tots els infants. Lloc: plaça de Sant Joan.

20.00 h. Sardanes amb la Cobla Súria. Lloc: carrer Sant Josep.

20.00 h. Kampionats Esportius Nocturns (KEN). Competicions de bàsquet, handbol, futbol, volei, natació i jocs. Equips amb un mínim de set persones. Es premiarà als equips mixtos. Llocs: plaça de Sant Joan, Pavelló Municipal d´Esports i Piscines Municipals. Preu de la inscripció: 3 euros per persona. Edat: a partir de 13 anys. Inscripcions: cal enviar un missatge de correu electrònic a l´adreça kampionatesportiunocturn@gmail.com, amb el nom de l´equip i els noms complets, edats i DNI dels components de l´equip.

22.00 h. Concert dels KEN: Long Wick. Lloc: plaça de Sant Joan.

23.00 h. Concert dels KEN: D9. Lloc: plaça de Sant Joan.

Dijous 12 juliol

19.00 h. Kampionats Esportius Nocturns (KEN). Competicions de bàsquet, handbol, futbol, volei, natació i jocs. Equips amb un mínim de set persones. Es premiarà als equips mixtos. Avui, sopar per a tothom i lliurament de premis. Llocs: plaça de Sant Joan, Pavelló Municipal d´Esports i Piscines Municipals. Preu de la inscripció: 3 euros per persona. Edat: a partir de 13 anys. Inscripcions: cal enviar un missatge de correu electrònic a l´adreça kampionatesportiunocturn@gmail.com, amb el nom de l´equip i els noms complets, edats i DNI dels components de l´equip.

19.00 h. Espectacle infantil amb Xarop de Canya. Lloc: plaça de la Serradora.

22.00 h. Havaneres amb Els Pescadors de l´Escala. Lloc: Parc Municipal Macary i Viader.

Divendres 13 juliol

18.30 h. Festival Holi. Cal anar vestit amb roba blanca, hidratar-se la pell abans del Festival, portar ulleres d´aigua i respectar les indicacions que s´hi vagin donant. La pols de colors que s´utilitzarà és totalment biodegradable i marxa rentant amb aigua i sabó de la pell, cabell i roba. Lloc: Pistes de l´Escorxador.

20.00 h. Inauguració de l´exposició ´51è Concurs de Pintura Ràpida´. Lloc: Cal Balaguer del Porxo. Organitza: Joventuts Musicals.

22.00 h. Inici de Festa amb pregó especial. Lloc: Casa de la Vila.

A continuació. Cercavila amb les Nomades, criatures de gran format que interactuaran amb el públic. Participació dels Geganters i Grallers del Poble Vell, Geganters del Gorg de l´Olla, Bastoners de l´Agrupació Sardanista, Grup del Foment Cultural, Xaranga de l´Escola Municipal de Música, Trabucaires del Tro Gros i colla castellera Salats. Recorregut: centre urbà.

23.45 h. Concert d´Ítaca Band. Lloc: plaça de Sant Joan.

1.45 h. Concert de Strombers. Lloc: plaça de Sant Joan.

3.30 h. Concert de Pachucos. Lloc: plaça de Sant Joan.

Illa de vianants. Els carrers Salvador Vancell i González Solesio es convertiran en illa de vianants de 20.00 a 24.00 h.

Dissabte 14 de juliol

8.00 a 13.00 h. Concurs Infantil i Juvenil de Pesca-Memorial Marcos Hidalgo. Repartiment de premis al local social de l´Agrupació de Pescadors Esportius. Lloc: zona Platja Poble. Organitza: Agrupació de Pescadors Esportius.

10.00 a 14.00 h. Súper Tobogan d´aigua. La cua per accedir al Súper Tobogan s´haurà de fer al pont de Salipota, on caldrà esperar torn per agafar l´inflable i pujar per llançar-s´hi. És imprescindible dur calçat tancat d´aigua. Per a una bona organització i que tothom s´ho passi d´allò més bé és imprescindible respectar totes les normes i seguir les indicacions del monitors i monitores i/o organitzadors i organitzadores. La installació del Súper Tobogan provocarà talls de trànsit i canvis en la circulació habitual pel pont de Salipota, l´Avinguda del Cardener (baixada del Mirador) i el carrer Pompeu Fabra. S´aconsella que l´accés es faci a peu i s´eviti l´ús de vehicle per arribar-hi. Lloc: avinguda del Cardener.

14.00 a 21.00 h. Ràpid Tram de Motos. Amb la participació del pilot surienc i campió del món, Josep Garcia. Lloc: camp de les Cases Noves. Organitza: Amics Moto Valls de Torroella.

16.00 a 19.00 h. Súper Tobogan d´aigua. La cua per accedir al Súper Tobogan s´haurà de fer al pont de Salipota, on caldrà esperar torn per agafar l´inflable i pujar per llançar-s´hi. És imprescindible dur calçat tancat d´aigua. Per a una bona organització i que tothom s´ho passi d´allò més bé és imprescindible respectar totes les normes i seguir les indicacions del monitors i monitores i/o organitzadors i organitzadores. La installació del Súper Tobogan provocarà talls de trànsit i canvis en la circulació habitual pel pont de Salipota, l´Avinguda del Cardener (baixada del Mirador) i el carrer Pompeu Fabra. S´aconsella que l´accés es faci a peu i s´eviti l´ús de vehicle per arribar-hi. Lloc: avinguda del Cardener.

18.00 h. Jornada castellera. Amb les colles Margeners de Guissona, Vailets de Gelida i Salats de Súria. Lloc: plaça de la Serradora. Organitza: colla castellera Salats.

18.30 h. Pujada al Poble Vell. Lloc de sortida: plaça de Sant Joan. Organitza: Unió Ciclista Mig-Món.

19.00 h. Pedalada popular. Circuit urbà. Activitat oberta a tothom. Lloc de sortida: plaça de Sant Joan. Organitza: Unió Ciclista Mig-Món.

20.00 h. Lindy Hop. Lloc: carrers del centre urbà. Organitza: associació de ball Bon Hop de Swing (Manresa).

21.00 h. Xaranga Sforzando. Recorregut: des del carrer González Solesio fins a la plaça de Sant Joan.

23.30 h. Ball amb Orquestra Centauro. Lloc: plaça de Sant Joan.

3.00 h. Ball amb Video Road Show. Festa jove amb espectacular show de DJs. Lloc: plaça de Sant Joan.

Illa de vianants. Els carrers Salvador Vancell i González Solesio es convertiran en illa de vianants de 20.00 a 24.00 h.

Diumenge 15 de juliol

8.00 h. Matinades amb els Geganters i Grallers del Poble Vell. Recorregut: pels carrers de la vila.

10.00 h. Galejada amb els Trabucaires del Tro Gros. Recorregut: pels carrers de la vila.

11.00 h. Missa Solemne de Festa Major. Lloc: Església Parroquial de Sant Cristòfol.

11.00 h. Inflables d´aigua. És imprescindible portar-hi calçat tancat d´aigua. Lloc: Parc Municipal Macary i Viader.

13.00 h. Vermut amb Moët&Chandon. Tast de champagne i degustacions per fer plegats el vermut de Festa Major. Preu: 4 euros. Venda de tiquets: restaurant El Casino i pastisseria La Fleca de la Font. Lloc: Parc Municipal Macary i Viader.

19.00 h. Concert de l´Orquestra Swing Latino. Lloc: plaça de Sant Joan.

22.00 h. Concert i Tocades amb la Banda de Cardona. Lloc: davant la Casa de la Vila.

A continuació. Passacarrers amb la Banda de Cardona. Recorregut: avinguda de l´Ajuntament, carrer González Solesio, carrer Salvador Vancell i plaça de Sant Joan.

23.30 h. Ball amb l´Orquestra Swing Latino. Lloc: plaça de Sant Joan.

Illa de vianants. Els carrers Salvador Vancell i González Solesio es convertiran en illa de vianants de 20.00 a 24.00 h.

Dilluns 16 de juliol

11.00 h. Missa en sufragi dels difunts. En el decurs de la missa s´anomenaran les persones que han mort a la vila durant el darrer any. Lloc: Església Parroquial de Sant Cristòfol.

19.00 h. Zumba. Lloc: plaça de Sant Joan.

23.00 h. Castell de focs. A càrrec de Pirotècnia Igual (Barcelona). Llançat des del pont de Salipota. Patrocinat per Iberpotash.

A continuació. Ball amb l´Orquestra Juniors. Lloc: plaça de Sant Joan.

Dimarts 17 de juliol

22.00 h. Sardanes amb la Cobla Ciutat de Manresa. Lloc: plaça de Sant Joan.