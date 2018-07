8.000 alumnes fan ús de les activitats d'educació ambiental al Bages

Les activitats pedagògiques d'educació ambiental organitzades pel Consorci del Bages per a la gestió de residus –que inclouen el programa d'educació ambiental i les activitats de "La deixalleria mòbil va a l'escola"- han arribat a gairebé 8.000 alumnes aquest darrer curs.

El programa d'educació ambiental, que es fa conjuntament amb el Camp d'Aprenentatge del Bages, inclou visites al Parc Ambiental de Bufalvent, al Parc del Secà i a les deixalleries, i també xerrades, tallers i assessorament de centres educatius, préstec de material, etc. En el marc d'aquest programa s'han dut a terme 119 actuacions per a un total de 3.287 alumnes. Gairebé 2.500 han participat en les diferents visites i 800 han fet tallers com "Cada residu al seu lloc", "Les propietats del materials" o "Reciclem l'oli fent sabó".

Per altra banda, dins el programa "La deixalleria mòbil va a l'escola", s'han visitat 34 centres del Bages i el Moianès, s'han registrat 875 entrades de residus i s'han fet 308 activitats diferents en les quals han participat 4.693 alumnes.

A més, recentment s'ha fet la cloenda d'una nova edició dels Projectes compartits sobre residus en què 2 escoles i gairebé 110 alumnes han estat desenvolupant, durant el curs, un projecte sobre la necessitat de reciclar.

L'objectiu de totes aquestes activitats pedagògiques, un dels puntals estratègics del Consorci del Bages, que es van iniciar l'any 2005, és conscienciar els infants i joves de l'impacte que té la generació de residus, perquè, des de ben petits, tinguin clar que és necessari reciclar i reduir residus.