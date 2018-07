Artés obre una nova concessió de microcrèdits per crear empreses

L'Ajuntament d'Artés obrirà properament la segona convocatòria per a la concessió de microcrèdits per afavorir la creació d'empreses i de nous negocis al municipi. Els ajuts s'ofereixen des de l'Oficina Municipal per a la Projecció Laboral i Emprenedoria (OMPLE), i es podran demanar fins al proper 1 d'agost.

Es tracta de microcrèdits sense tipus d'interès, sense necessitat de presentar cap aval, i es poden demanar fins a 10.000 euros en préstec a retornar en un màxim de 5 anys i amb possibilitat d'un període de 4 mesos de carència.

L'Ajuntament ha convocat una sessió informativa per donar més detalls sobre els microcrèdits, demà a les 3 a la sala de plens.