Dos bagencs, entre els màxims premiats al Concurs de Fotos del Parc Natural de Montserrat

Albert Homs Paré, de Sant Vicenç de Castellet ha estat el guanyador del primer premi de la categoria General del XIII Concurs de Fotografia del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, dotat amb 500 euros, amb la fotografia titulada «La dansa crepuscular». Pere Grima Noguera, de Monistrol de Montserrat, també ha estat un dels màxims guardonats, en aquest cas amb el primer premi de la categoria Creativa, titulada «Finestra al temps». Finalment, el primer premi de la categoria Parc Natural i Portals de Montserrat, se l´ha endut «La dansa crepuscular», del barceloní Francesc Cots Juvé. El lliurament dels premis s´ha fet aquest dimecres a la tarda a Marganell.

A la tretzena edició del concurs s´han presentat un total de 362 fotografies en el conjunt de les tres categories del certamen. El Patronat de la Muntanya de Montserrat dota amb 500 euros la fotografia guanyadora de la categoria General, i reserva 250 euros per al segon premi i 150 per al tercer. Les altres dues categories estan dotades amb 300 euros per a la fotografia guanyadora, i amb 200 i 100 euros la segona i la tercera, respectivament.

Les fotos premiades en segon i tercer lloc de la Categoria General han estat, respectivament, «L´hivern a la muntanya»de Maria Vilarnau, de Castellbell i el Vilar; i «Gramínies», de Josep Lluís Felices, de Castellbisbal. La segona classificada de la categoria Portals ha estat «L´escala de la Glòria», de Vicenç Gibert, de Manlleu; i la tercera, «Camí de baixada», de Jordi Pinyol, d´Esparreguera. Finalment, el segon premi de la categoria Creativa ha estat per a la fotografia «La bandada», de Francisco Javier Domínguez, de Jerez de la Frontera; i el tercer, per a la foto «Monges», de Francesc Hill, de Vilafranca del Penedès.