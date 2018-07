Sant Salvador estrenarà una setmana d'activitats dedicada als joves

Sant Salvador de Guardiola ja ho té tot a punt per la seva primera Setmana Jove. Set dies d'activitats triades (la majoria d'elles) pel propi jovent del poble i dirigides estrictament a la població d'entre 12 i 30 anys. Amb les úniques excepcions del tast de cerveses en què participaran només majors de 18, i la piscina nocturna en què caldrà ser major de 14. Des de fa setmanes el consistori ha fet enquestes a una bona part dels adolescents del municipi perquè triessin quines activitats els motivaven més.

El taller d'estampació de samarretes que es farà a l'espai de La Sala donarà el tret de sortida a la Setmana Jove el dilluns 16 de juliol a les 5 de la tarda, seguit d'una sessió de Zumba (a 2/4 de 9 del vespre) a les piscines del Calvet. Dimarts serà el torn del cinema a la fresca, amb la projecció de la pel·lícula 'Animals fantàstics i on trobar-los' al pati de la Masia del Calvet (2/4 d'11), amb barra per comprar crispetes i begudes.

Dimecres les activitats seguiran amb la Gamer Night (de 5 a 9), una sessió de Playstation 4 amb jocs com FIFA18, Just Dance o Need for Speed. Més tard serà el torn per a la botifarrada i la nit de jocs de taula. De cara a dijous, hi ha programat un taller de graffitis (a les 5) davant el pavelló, i un tast de cerveses artesanes a càrrec de Cerveses Traüt. El tast, que costarà 10 euros i es farà a la plaça de l'Església de Salelles, serà només per a majors de 18 anys i estarà amenitzat amb la música de Cata Garriga.

Per encetar el cap de setmana, divendres a la nit, hi haurà un dels plats forts de la Setmana Jove, la final del 2on Concurs de Música Jove de Sant Salvador de Guardiola, al Pavelló Municipal (a les 10 de la nit). Una final que s'endurà un dels dos de la terna Rock Blank i El Quinto Carajillo. Tot plegat ho rematarà més tard el grup Ayawascat amb les seves versions i directe esbojarrat.

L'endemà, dissabte 21, el jovent podrà descarregar adrenalina a l'Archery Combat que es farà a l'exterior del pavelló (a 2/4 de 7 de la tarda). Es tracta d'una batalla per equips amb arcs i fletxes d'espuma. Més tard, a partir de les 9 del vespre, s'obrirà la piscina nocturna per a majors de 14 anys a les piscines del Calvet fins a la mitjanit. Diumenge clouran la Setmana Jove el bateig d'escalada amb rocòdrom (2/4 de 6) i el bateig de joventut (2/4 de 10 del vespre), un taller de còctels sense alcohol amb música al bosquet del Calvet, que està dirigit exclusivament als joves que aquest curs que ve començaran l'ESO.

Les activitats són gratuïtes (menys el sopar, el tast de cervesa i les que es fan al recinte de la piscina) i de lliure accés pel jovent del poble d'entre 12 i 30 anys (amb excepció del tast de cerveses que és per majors d'edat i el concert que és obert a tothom). Per a algunes de les activitats, però, cal inscriure's a través del whatsapp de la regidoria de de cultura: 682185536. És el cas del Zumba, la botifarrada, el tast de cerveses, el taller de graffitis, i el bateig de joventut.