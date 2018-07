Súria s'endinsa en el gros de la festa major, que s'allargarà fins dimarts

La Festa Major de Súria, que va arrencar divendres passat amb les primeres activitats, agafa embranzida per encarar la seva setmana més intensa, d'aquí a dimarts, amb el punt àlgit entre divendres i diumenge.

Fins ara, l'oferta s'ha concentrat bàsicament en l'esport, amb curses, pesca i els Kampionats Esportius Nocturns (KEN), a banda de la festa de Sant Cristòfol d'ahir, i en general hi ha hagut uns registres de participació superiors als habituals.

Els KEN continuaran centrant bona part del programa festiu dels propers dies, però també la música i la tradició popular.

La música ja tindrà presència aquesta nit amb el doble concert habitual després dels KEN, però demà també hi haurà havaneres, i divendres un triple concert amb Ítaca Band, Strombers i Pachucos. Per a dissabte, hi ha previst un Lindy Hop i balls d'orquestra, que es repetiran diumenge, per donar pas a la zumba i les sardanes dilluns i dimarts.

També hi ha previstos espectacles infantils i un festival Holi, o un supertobogan per a la mainada, dissabte, mentre que els gegants, grallers, trabucaires, castellers, bastoners i xarangues també tindran presència divendres i diumenge. Un altre dels moments culminants serà el castell de focs, dilluns a les 11 al pont de Salipota.