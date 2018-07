La «Música per la llibertat» se sentirà cada diumenge a Lledoners

La Música per la llibertat se sentirà cada diumenge a les vuit del vespre davant la presó de Lledoners. Músics voluntaris que cada tarda toquen El cant dels ocells en diverses localitats per reclamar la llibertat dels polítics catalans presos han estat cridats a tocar aquest diumenge davant del centre bagenc, on des d'aquest dimecres hi ha els exconsellers Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn, que se sumen a Oriol Junqueras, Raül Romeva i els líders sobiranistes Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, traslladats a Catalunya el passat dimecres 4 de juliol.



L'actuació es repetirà cada diumenge a les vuit del vespre davant la presó bagenca. La iniciativa es va donar a conèixer ahir a la nit a través de les diverses xarxes socials que té la plataforma ciutadana Música per la Llibertat, que va néixer el passat mes de novembre, després de l'empresonament dels polítics i líders independentistes catalans.