Sant Fruitós s'adhereix al projecte Viles Florides

Sant Fruitós de Bages serà el sisè municipi de la comarca i el 130è de Catalunya que s'incorpora al projecte Viles Florides. Es tracta d'una iniciativa de la Confederació d'Horticultura Ornamental de Catalunya, que promou la transformació de racons, pobles i ciutats a través de la flor i la planta ornamental.

Distingeix els municipis que treballen per la transformació dels seus espais públics a través de l'ajardinament i la millora dels espais verds. Al Bages ja formen part d'aquest projecte Artés, Cardona, Sant Vicenç de Castellet, Santpedor i Manresa.

Fonts municipals han posat en relleu que l'objectiu del poble al presentar-se com a Vila Florida passa per l'interès a incentivar la protecció i la millora dels espais verds urbans, contribuir a una millora de la qualitat de vida i promoure la cohesió social amb l'entorn. «Apostem per un poble viu i obert a l'entorn natural on tothom es pugui sentir acollit», subratllen.

Viles Florides vol reconèixer la riquesa natural i paisatgística del país mitjançant el reconeixement públic de tots aquells projectes d'enjardinament, ornamentació floral i cultura del verd urbà que, tant en l'àmbit públic com en el privat, esdevinguin un exemple a seguir.

El projecte posa en valor la protecció dels espais verds, la millora de la qualitat de vida, la conscienciació social vers polítiques sostenibles o el desenvolupament d'economies locals a través de l'atractiu del parcs i jardins.

El projecte és obert a tothom i poden participar-hi els municipis així com qualsevol col·lectiu, empresa o particular amb sensibilitat vers la natura i la cura dels espais verds. El principal reconeixement de Viles Florides és en l'àmbit de l'administració pública local. L'edició 2017 es va tancar amb 118 municipis distingits com a vila florida en reconeixement a la seva tasca per a la millora de l'espai urbà. Les Viles Florides són aquells pobles i ciutats que destaquen per l'actuació real, conscient i de llarga durada en matèria d'enjardinament i millora de la qualitat de vida dels seus habitants.

De forma anual s'entreguen les Flors d'Honor, el distintiu que certifica aquests municipis com a viles florides. La Flor d'Honor –n'hi ha d'una a cinc– s'entreguen segons el criteri d'un jurat especialitzat. Els aspectes que es valoren de cada municipi són el patrimoni vegetal i paisatgístic: la relació entre l'espai verd i el nombre d'habitants, la relació entre els recursos destinats al manteniment i la superfície verda i enjardinada, la diversitat floral, la funcionalitat dels espais verds, la integració paisatgística, la singularitat dels espais, l'estat de manteniment, l'existència d'un inventari de patrimoni vegetal, la qualitat dels subministraments vegetals, la selecció d'espècies o l'estètica. També es té en compte el respecte pel medi ambient i la sostenibilitat a través de variables com la gestió de l'aigua, els programes de control de plagues i malalties, la neteja i gestió de residus, o la qualitat de mobiliari urbà.

A banda de les viles florides, el projecte pretén la participació i la implicació ciutadana fomentant la participació de tot aquell particular, empresa o institució que promoguin la sensibilitat ambiental i paisatgística i que treballin per a la conservació i difusió del patrimoni vegetal des del seu àmbit.