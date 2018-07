Súria planteja dotar d'un ús públic per als veïns el canal de Fusteret, al pla de Reguant

L'Ajuntament de Súria es proposa dotar d'un ús ciutadà el canal del Fusteret, un espai natural protegit situat al pla de Reguant. La Diputació li acaba d'entregar un estudi de programació d'aquest canal com a eina per decidir quines alternatives viables hi hauria per a l'aprofitament públic d'aquest espai.

L'Ajuntament ha fet aquest pas aprofitant l'extinció de la concessió d'aprofitament del canal de Fusteret, i després que l'Agència Catalana de l'Aigua ja va sol·licitar a l'empresa propietària la restitució de les condicions inicials de l'entorn. A partir d'aquí, l'Ajuntament ha volgut estudiar les alternatives que permetin compatibilitzar els nous usos amb el planejament vigent, promovent la renovació ecològica i social en un entorn natural d'alt valor ecològic. En principi, les propostes passen per restaurar el traçat del canal mantenint elements històrics.