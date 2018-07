Ajuntament i bars pactaran la manera de protegir les terrasses al carrer a Sant Joan

L'Ajuntament de Sant Joan acceptarà qualsevol proposta per protegir les terrasses a la calçada de possibles accidents o envestides que els facin arribar els propietaris de bars i restaurants, «sempre que sigui homologable» i s'ajusti als criteris de seguretat avalats per la Policia Local.

És la resposta que ha donat el govern municipal (PDeCAT i ERC) davant la inquietud que ha generat entre alguns propietaris la intenció anunciada fa uns dies per part de l'Ajuntament de revisar l'ordenança de terrasses i obligar a protegir-les amb elements de seguretat si ocupen la calçada. Qui ja té terrassa disposaria de tot el que queda d'any per adequar-la, però qui vulgui instal·lar-la aquest estiu, ja l'haurà d'adaptar als nous criteris o no se li donarà el permís, per bé que la modificació de l'ordenança encara no s'ha fet efectiva.

Com ja va explicar aquest diari en l'edició del 28 de juny passat, aquesta mesura respon a les recomanacions de la Policia Local i tècnics d'urbanisme de reforçar la seguretat de les terrasses al carrer (no es considera necessari si són a la vorera o en un passeig) per l'alerta terrorista i, especialment, pels incidents que hi ha hagut darrerament al poble amb cotxes que maniobraven per aparcar o desaparcar, o per descuit.

Les primeres reaccions per part d'alguns propietaris (n'hi hauria una quinzena d'afectats) va ser de preocupació pels possibles costos a què haurien de fer front davant d'una proposta que l'Ajuntament ja ha dit que és ferma, i per a la qual inicialment proposava l'adequació d'una estructura protectora de formigó que no acaba de convèncer. Es tracta d'unes illetes gual triangulars que protegeixen la terrassa a banda i banda amb una base (no necessàriament anclada) de formigó armat prefabricat de 130x96 cm i 14 d'alçada i amb una banderola metàl·lica incrustada al mig.

Alguns propietaris troben aquesta proposta «exagerada» i presumiblement «cara», si bé des de l'Ajuntament s'ha precisat que el preu pot variar segons si el material és nou o de segona mà, i en funció de cada casuística. I és que s'estudiarà cada cas particular amb un informe elaborat per la Policia Local que tindrà en compte si el carrer és de sentit únic o no, o si hi ha una zona d'aparcament just al costat de la terrassa, entre altres.

Tanmateix, i davant les crítiques d'alguns propietaris, l'Ajuntament s'ha avingut a negociar alternatives que puguin aportar els mateixos establiments, però amb la condició que «siguin homologables», diu la regidora d'Obres i Manteniment, Laura Vilanova, i amb la premissa que compleixin amb els criteris de seguretat i visibilitat, especialment de nit.

De fet, els propietaris ja han presentat com a alternativa una U invertida de ferro ancorada a terra, i que l'Ajuntament ja s'ha compromès a estudiar amb la Policia Local i tècnics municipals. «És possible que això no estigui homologat», diu Vilanova, «però potser ho podríem refer per homologar-ho».



S'intentarà alleugerir el cost

L'Ajuntament ja ha avançat que no es farà càrrec del cost de les obres, ni tan sols parcialment com havien demanat alguns propietaris, considerant que és una mesura que afecta negocis privats. Tanmateix, s'obre la porta a trobar fórmules que permetin alleugerir aquesta càrrega.

Vilanova posa d'exemple la bonificació compensatòria del 50 % que es va aplicar durant un temps a l'impost de terrasses que paguen els establiments quan se'ls va ordenar la instal·lació de tarimes de fusta. «No descartem alguna mesura semblant a través de les ordenances fiscals», diu Vilanova. «Mirarem d'encaixar-ho però sense prometre res ja d'entrada», afegeix.

Quant als temors d'alguns propietaris que la inversió pugui ser en va en cas que l'any que ve canviï el govern i derogui la norma, Vilanova diu que «per més que canviï el govern, difícilment canviarà el criteri de la Policia Local», que en última instància és qui ha d'autoritzar les llicències de les terrasses (que es renoven cada any), segons consta en la mateixa ordenança.