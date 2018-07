Balsareny tancarà aquest diumenge la votació del pressupost participatiu

Els veïns de Balsareny tenen temps fins a aquest diumenge per votar en els primers pressupostos participatius convocats al municipi, als quals l'Ajuntament ha destinat una partida de 50.000 euros. Com ja va informar aquest diari quan es va obrir el període de votació, els ciutadans poden escollir entre un total de vuit projectes que, en aquesta primera edició, han presentat els grups municipals, tot i que «la gran majoria venen d'aportacions que se'ns han anat fent per part d'alguns particulars i col·lectius», segons van precisar fonts de l'Ajuntament.

Hi ha propostes d'inversió ben variades, com l'adquisició d'un piano per a la sala del Sindicat, millores en parcs esportius, obres d'arranjament al parc de l'Escola de Música, propostes saludables com la instal·lació d'alguns bancs per fer exercici, l'adquisició d'una pàgina web pròpia i renovada de l'Ajuntament o millores estructurals a l'antic escorxador amb l'adquisició de gàbies per a gossos i gats que es troben temporalment abandonats o perduts.

Les votacions es poden portar terme a través de la web www.balsareny.cat/participa. Hi poden votar els més grans de 16 anys empadronats al municipi i s'han habilitat dos espais, l'ajuntament i la biblioteca, per al vot presencial. Les propostes s'executaran per ordre del nombre de vots obtinguts fins a esgotar la quantitat màxima de 50.000 euros.