Els casals d'estiu augmenten el nombre de places i ofereixen més serveis d'acollida

La idea de passar els dies calorosos en un entorn de jocs, aigua i excursions atrau cada vegada més els infants i els joves del Bages. Els casals municipals de la comarca, consultats per aquest diari, asseguren que enguany s´ha augmentat la demanda. A més, durant els últims anys, la tendència és incrementar el nombre de setmanes d´acollida i oferir nous serveis com la possibilitat de quedar-se a dinar, davant del reclam de les famílies.

«Aquest any alguns infants han quedat a les portes i no han pogut entrar al casal de Sant Fruitós», explica la tècnica d´esports de l´Ajuntament del poble, Mireia Subirana. El casal d´estiu Vitamina-E tindrà, al llarg de cinc setmanes, una afluència de 448 infants i joves. Subirana remarca que l´any vinent augmentarà el nombre de places. A Sant Joan, el casal municipal també experimenta un augment d´inscrits. «Enguany les colònies urbanes tenen 646 places ocupades i les esportives 997», sosté el regidor d´infància i joventut, Jordi Pesarrodona. Destaca que l´any passat la demanda va augmentar fins a unes cent persones, «i aquest any continuem amb un nombre alt de places».

L´acollida d´infants als casals d´estiu és una opció per als pares que continuen la vida laboral, durant el període de vacances escolars. Per aquest motiu, hi ha famílies que reclamen un horari d´acollida que s´assimili a l´horari de l´escola. Davant d´això, diversos casals opten per ampliar les hores de monitoratge, oferir un servei de menjador o allargar el nombre de setmanes dels casals.

La demanda es concentra durant el mes de juliol. Però la majoria de casals han apostat per obrir l´última de juny i també la primera de setembre. Un cas és el del casal municipal de Súria, «El juliol tot ho vol», que «enguany també se celebra els primers dies de setembre davant les peticions dels pares», explica el regidor de joventut de l´Ajuntament, Joan Pere Ruiz. Durant el mes d´agost, la major part dels casals municipals romanen tancats. Però hi ha alguna excepció com el casal artístic de Sallent que s´estendrà durant tot l´estiu. «Encara que siguin pocs nens volem oferir aquesta opció per als pares que treballen durant l´agost», sosté el regidor de joventut de Sallent, Jonatan Caro. Aquest casal ofereix la possibilitat de quedar-se a dinar. Un servei que tenen la majoria de casals municipals com el de Santpedor, el Bitxac. «Els pares ens demanaven un horari que tingués més consonància amb l´escola i el servei de menjador allarga les hores d´acollida», explica el regidor de joventut de Santpedor, Jordi Sala.

L´esport, el protagonista

La presència de les activitats esportives és hegemònica en la major part de casals municipals del Bages. La majoria de regidors apunten que es tracta d´una tendència dels últims anys, ja que abans la major part de les estades giraven entorn del lleure. «El bàsquet, el futbol, la bicicleta o el vòlei són les activitats estrella del casal Multiesports de Cardona però també de molts altres», sosté el tècnic d´esports de l´Ajuntament, Joan Coromines. Tot i així, també hi ha casals que se centren en altres temàtiques. Un cas és el casal artístic de Sallent, on els infants aprendran dansa, pintura o música, o bé el casal de Súria, que donarà a conèixer la cultura popular.