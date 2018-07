El Consell del Moianès tanca el curs amb plenes competències en ensenyament

El Consell Comarcal del Moianès ha tancat el curs escolar 2017-2018 amb totes les competències d'ensenyament ja delegades, en matèria de transport escolar, gestió del servei de menjador i de les beques de menjador. A més, aquesta àrea de l'ens comarcal ja ha pogut desenvolupar diferents projectes i serveis educatius propis per a les escoles i les famílies de la demarcació. Acabades les classes, ara treballa per tancar les adjudicacions de cara al curs vinent.

El que va més avançat és el procés per al servei de menjador escolar, després que al darrer ple s'ha aprovat per unanimitat l'adjudicació del servei de set escoles a l'empresa Fundació Catalana de l'Esplai, que serà qui l'oferirà durant el proper curs amb possibilitat de pròrroga d'un any, i amb un import estimat de contractació de 288.369 euros anuals.

Segons fonts de l'ens comarcal, amb la nova adjudicació s'ampliarà el nombre de monitors per millorar-ne la ràtio actual en relació amb el nombre d'alumnes fan ús d'aquest servei, també s'incrementarà el nombre de vetlladors per a persones amb necessitats educatives especials, i s'incorporaran «més aliments de proximitat i de temporada en els menús per garantir els bons hàbits alimentaris dels alumnes». El preu del menú es mantindrà i se subrogarà el personal que requereix la normativa. Tot plegat s'ha decidit en connivència amb els ajuntaments, centres educatius, les AMPA i Consell Comarcal.

Pel que fa al transport escolar, el Consell Comarcal del Moianès ja ha posat a concurs la licitació del servei per un curs, prorrogable a dos, i per un import de 82.855 euros anuals.

Aquesta prestació es distribueix en sis rutes que estan planificades per desplaçar els alumnes als dos instituts de la comarca (el de Moià i el de Castellterçol), i es treballa per poder formalitzar els contractes de cara a l'agost.

Finalment, el juny es va tancar el període de sol·licitud d'ajuts individuals de menjador, i ara el departament d'Ensenyament de la Generalitat ho ha d'avaluar, resoldre i informar-ne els centres i les famílies.

El curs passat es van atorgar 175 ajudes de menjador, per un import total de 102.634 euros, el 30% més que el curs anterior.

Pel que fa a serveis educatius, al llarg del curs 2017-2018 s'ha portat a terme en set municipis l'espai de joc i estudi edu.moianès, en què han participat 70 alumnes d'entre 6 i 12 anys.

D'altra banda, i per segon any, el Consell Comarcal ha organitzat casals durant la jornada intensiva de juny a totes les escoles del Moianès. Hi han participat 263 alumnes d'infantil i primària (el 25% més que el curs passat), i s'han creat 27 llocs de treball de persones de la comarca o rodalies que buscaven feina.

Fonts del Consell Comarcal han posat en relleu que aquest espai neix amb l'objectiu de «donar facilitats a aquelles famílies que per motius diversos aquests dies tenen dificultats en la conciliació dels horaris.

Aquest espai de lleure proporciona als infants activitats i tallers educatius que promouen valors com la igualtat, el respecte i la convivència».

Les mateixes fonts destaquen que «tots aquests serveis educatius s'estan treballant amb la perspectiva d'educació 360, educació a temps complet», projecte que finança i lidera la Diputació de Barcelona, juntament amb la Fundació Jaume Bofill i la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica, en el que el Moianès és una de les onze experiències pilot amb la Taula Moianès Territori Educador (de la qual participen una trentena d'agents educatius).