«Espero que amb l'ingrés a Lledoners no augmenti la tibantor entre veïns del poble»

Els veïns de Sant Joan de Vilatorrada consultats mostren opinions força diverses sobre com afectarà al poble l'ingrés dels presos sobiranistes a Lledoners. Alguns consideren que l'ambient del poble no s'alterarà, ja que la presó queda apartada del municipi. D'altres, però, afirmen que el recent trasllat avivarà el debat entre els veïns.



Quan els santjoanencs es van assabentar que els presos ingressarien a la presó de Lledoners, situada dins del terme del seu municipi, entre el veïnat es comentava la notícia des de perspectives diferents. Si s'escolta les converses de la gent del poble, hi ha qui afirma que «tenir els presos sobiranistes a Lledoners encendrà l'ambient reivindicatiu de Sant Joan i revifarà el debat polític entre els veïns», lamenta el veí Joan Velazco. També hi ha qui sosté que «l'ambient del poble seguirà igual perquè la presó queda aïllada i les concentracions es faran allà», remarca Ramon Parera. Una altra de les veïnes, Maria Àngels Muñoz, també apunta que l'ambient se centralitzarà a Lledoners, «però podria ser que aquest fet influís les converses dels veïns del poble», afirma. Explica que només fa un any que viu a Sant Joan, «però ja fa temps que percebo una certa tibantor entre alguns veïns», assenyala. Afirma que, per aquest motiu, intenta no parlar sobre el tema amb la resta de veïns.



Dues noies que descansen al parc Catalunya del poble, Eva Rubio i Lídia Vilarmau, assenyalen que a Sant Joan, com a tots els pobles, hi coexisteixen diverses opinions. De fet, destaquen que un element que exemplifica aquest fet és la bandera del Collbaix. «La disputa amb la bandera és un exemple, ja que uns es dediquen a treure-la i els altres a tornar-la a posar», explica Rubio. Tot i així, remarquen que aquesta tensió únicament la protagonitzen alguns veïns del poble. «En la majoria dels casos, la diferència d'opinions respecte d'aquest tema no afecta la bona relació entre la gent, per tant, l'ingrés a Lledoners dels presos no afectarà el benestar del poble», sosté Lídia Vilarmau.



Tot i la varietat de punts de vista, els veïns són conscients que la proximitat dels presos independentistes era un reclam legítim de les famílies. Joan Velazco comenta que l'única cosa favorable «és que les famílies no s'hauran de desplaçar fins a Madrid». Maria Àngels Muñoz coincideix amb ell. «L'acostament dels presos és un gest que millora la situació dels familiars i diria que diversa gent amb opinions allunyades coincideixen en aquest punt».



Muñoz lamenta que, a la resta de l'Estat, el seu poble sigui conegut per fets relacionats amb aquest tema, «sempre que sortim a les notícies és per explicar alguna qüestió del procés independentista», destaca. De fet, considera que la resta del veïnat pensen el mateix. «Tinguin l'opinió que tinguin, segur que els sap greu que el poble només es conegui per aquests fets», sosté.



De fet, Eva Rubio i Lídia Vilarmau recorden que darrerament Sant Joan ha aparegut als mitjans per diversos temes relacionats amb el procés d'independència. Les dues veïnes expliquen que Sant Joan va sortir als mitjans per «les càrregues policials durant l'1 d'octubre i, més endavant, també hi va aparèixer a causa a la denúncia imposada a Jordi Pesarrodona per portar un nas de pallasso davant de la Guàrdia Civil», destaquen. «Ara, el poble hi torna a aparèixer per l'ingrés dels polítics empresonats a la presó de Lledoners», remarca Eva Rubio.



Afirmen que ara ja s'han acostumat que Sant Joan aparegui a la premsa per aquests temes, «però al principi ens sorprenia».