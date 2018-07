La generalitat augmenta el servei de bus entre Manresa i Berga

El Departament de Territori i Sostenibilitat reforçarà a partir del pròxim curs escolar l´oferta de transport públic al corredor de l´eix del Llobregat per intentar satisfer la demanda creixent de mobilitat des de les comarques del Bages i el Berguedà cap a Barcelona. Concretament, les millores que es posaran en servei a partir del dimecres 12 de setembre són:

-Es crea una nova expedició de dilluns a divendres feiners a les 6.50 hores entre Manresa i Navàs, que enllaça amb l´expedició actual que surt des de Navàs a les 7.30 hores en sentit Berga.

-Es crea una nova expedició de dilluns a divendres feiners a les 16.30 hores des de Berga cap a Manresa.

-Es creen dues noves expedicions d´anada i de tornada els dissabtes diumenges i festius entre Berga, Navàs, Sallent i Barcelona. Els dissabtes, les sortides des de Berga en sentit Barcelona seran a les 11.00 hores i a les 13.00 hores. De Barcelona cap a Berga, a les 13.30 hores i a les 17.00 hores.

-Es consoliden els reforços de les expedicions amb una alta demanda. Concretament les sortides des de Berga cap a Barcelona a les 8.30 hores dels dilluns lectius i a les 17.30 hores dels diumenges. I des de Barcelona en sentit Berga, a les 12.30 hores els divendres lectius, a les 15.00 hores els dissabtes feiners, i a les 17.15 hores i les 19.00 hores els dijous i divendres lectius.

Les comunicacions entre el Berguedà i Barcelona, operades per l´empresa concessionària Alsina Graells, van créixer un 10,2% el 2017 respecte el 2016 i aquest any 2018 l´increment, a mes de juny, se situa en un 13,8% respecte el mateix període de l´any anterior. Per la seva banda, les comunicacions entre el Bages i el Berguedà han crescut un 4,3% el 2017 respecte el 2016 i l´increment per aquest 2018 se situa en un 5,7%.