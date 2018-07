L'eurodiputat Josep Maria Terricabras serà demà a l'acte central dels 25 anys d'ERC Navàs

L'eurodiputat d'ERC i filòsof Josep Maria Terricabras serà demà el convidat especial en l'acte central de la commemoració del 25è aniversari en l'etapa moderna de la secció d'Esquerra Republicana a Navàs, i que porta per títol «Fem República».

L'acte és obert a tothom, i es farà a l'aire lliure, en ple passeig de Ramon Vall (a l'alçada de l'establiment Chaplin) a les 12 del migdia. L'esdeveniment serà presentat pel pallasso i regidor d'ERC a l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, Jordi Pesarrodona, i també comptarà amb tots els caps de llista que ha tingut la secció local del partit a Navàs durant aquests 25 anys de presència al municipi. A més, s'aprofitarà per presentar Salvador Busquets com a cap de llista d'ERC a Navàs de cara a les eleccions del 2019, que repeteix com a candidat.