Marta Camps serà la candidata del PDeCAt a Callús

Marta Camps Ruiz ha sortit elegida en primàries internes com a cap de llista del Partit Demòcrata Català (PDeCAT) a Callús per a les eleccions municipals del maig del 2019, presentant-se sota la marca de Junts per Catalunya.

Camps, que es presenta com a independent, ha cursat els estudis de disseny de moda i patronatge, comerç exterior i recentment, tècnica de joieria. A més a més, ha estat entrenadora nacional de gimnàstica artística femenina. Pel que fa a la seva trajectòria professional, ha treballat en el món del disseny i la venda de teixits de punt i confecció i també ha estat delegada comercial dins una important empresa de treball temporal. Actualment, és assessora comercial a l'empresa Mensabages, S.L. (MRW). Amant de l'artesania, forma part del cercle d'artistes i artesans d Cadaqués.

La seva candidatura, a través d'un procés obert de primàries, ha estat validada pel partit, per unanimitat dels associats i les associades de Callús. A l'assemblea hi ha assistit també la presidenta comarcal de PDeCAT Bages, Ivet Castaño.

Camps ha explicat que, malgrat no tenir una trajectòria política al darrera, la seva implicació al poble i il·lusió per un projecte engrescador i nou ha fet que hagi decidit liderar el partit al municipi, tot esperant que també ho pugui fer al govern de Callús.