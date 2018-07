Sant Fruitós és el sisè poble del Bages adherit al projecte Viles Florides

Sant Fruitós de Bages serà el sisè municipi de la comarca i el 130è de Catalunya que s'incorpora al projecte Viles Florides. Es tracta d'una iniciativa de la Confederació d'Horticultura Ornamental de Catalunya, que promou la transformació de racons, pobles i ciutats a través de la flor i la planta ornamental.

Distingeix els municipis que treballen per la transformació dels seus espais públics a través de l'enjardinament i la millora dels espais verds. Al Bages ja formen part d'aquest projecte Artés, Cardona, Sant Vicenç de Castellet, Santpedor i Manresa.

Fonts municipals han posat en relleu que l'objectiu del poble al presentar-se com a Vila Florida passa per l'interès a incentivar la protecció i la millora dels espais verds urbans, contribuir a una millora de la qualitat de vida i promoure la cohesió social amb l'entorn. «Apostem per un poble viu i obert a l'entorn natural on tothom es pugui sentir acollit», subratllen.

Viles Florides vol reconèixer la riquesa natural i paisatgística del país mitjançant el reconeixement públic de tots aquells projectes d'enjardinament, ornamentació floral i cultura del verd urbà que, tant en l'àmbit públic com en el privat, esdevinguin un exemple a seguir.