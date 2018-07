Medi Ambient proposa fiances de 17,8 milions per a les restauracions mineres de Sallent i Súria

La Generalitat plantejarà una fiança global de 17,8 milions d'euros, sumant les de Sallent i Súria, per garantir la restauració de les explotacions mineres (runams i instal·lacions) un cop finalitzin les seves activitats. D'aquest total, 9,1 corresponen al dipòsit que es demana per a la restitució en relació amb l'activitat realitzada a Sallent, i 8,7 per a la de Súria.

Aquests imports apareixen en els informes elaborats per la direcció general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic sobre l'actualització dels dos plans de restauració presentats el 2015 per l'empresa, i que són preceptius per a les concessions mineres. En ambdós casos, el departament ha fet informes favorables als plans que planteja ICL, amb algunes condicions addicionals.

De fet, les fiances que es plantegen són molt similars a les quantificacions que l'empresa minera detalla en el mateix pla de restauració dels costos per a les actuacions previstes de desmantellament. L'informe de la direcció general de Qualitat Ambiental també explicita que a les fiances s'aplicarà una reducció del 50% (sobre els imports abans esmentats) pel fet que no afecten cap espai inclòs dins de la Xarxa Natura 2000 (d'especial protecció).

Ambdós programes de restauració estableixen la retirada dels residus salins dels runams mitjançant la venda de sal i l'enviament de salmorra al mar, prèvia a la restauració pròpiament dita. L'inici de la retirada dels residus està condicionada al desdoblament del col·lector de salmorra, que no estarà enllestit abans del 2021. S'han de fer més captacions de salmorra que, com les actuals, caldrà tenir en bon funcionament durant, com a mínim, tots aquests anys.

Els terminis previstos per finalitzar completament el procés de restauració són l'any 2070 per a Sallent i el 2092 per a Súria. Cal tenir present que, tal com detalla aquest informe fent referència al pla presentat per l'empresa, aquesta restauració no només fa referència al que és el tema més sensible, els runams, sinó també a nombroses instal·lacions annexes de l'explotació. Algunes de les quals es preveu preservar, però moltes s'han de retirar. I també que en el cas de l'explotació de Sallent inclou tot el sector de Vilafruns, a Balsareny.

Així, per exemple, a la zona de la Botjosa de Sallent el pla inclou dins dels costos la retirada de la cinta transportadora que puja el material cap al Cogulló, la demolició de coberts i magatzems temporals, del carregador de trens i el de camions i del centre de transformació elèctrica de la cinta, entre d'altres. Al sector del pou III, la demolició i retirada de restes de l'antic castellet, i també de coberts, a més de la retirada de tancs soterrats. En el cas dels runams, a més de la retirada de tot el material acumulat (mitjançant el seu tractament i comercialització, i també l'evacuació cap al mar pel col·lector) s'inclou el rentat del sòl salinitzat i la restauració i revegetació del terreny.

En l'apartat d'avaluació, l'informe exposa que, atès «el llarg període de temps necessari» per a l'eliminació completa dels runams salins, aquest programa de restauració «haurà de ser actualitzat amb projectes complementaris específics, que s'hauran de redactar i tramitar quan es produeixi el cessament d'activitats en els diferents àmbits».

En el sector del pou III s'especifica com a elements a conservar la cinta transportadora que va des del centre productor de Sallent (sector de la Botjosa) fins al pou. El document concreta que s'hi faran tasques de conservació i manteniment «atès que encara no s'ha decidit el seu destí». També es volen preservar edificis consolidats ubicats en sòl urbà vinculats a un possible aprofitament turístic. A Súria també s'especifica la conservació de diferents instal·lacions, com ara els castellets la xemeneia i l'edifici d'oficines, inclosos en l'àrea de protecció de patrimoni arquitectònic».