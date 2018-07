Puigdemont, pregoner de la Festa Major de Súria

El President de la Generalitat, Carles Puigdemont i Casamajó, ha estat enguany el pregoner de la Festa Major de Súria, amb un missatge enregistrat que va ser molt aplaudit pels centenars de persones que omplien l´entorn de la Casa de la Vila. Una gran pantalla instal·lada sobre la façana principal de l´edifici consistorial va permetre seguir les paraules de Puigdemont des del seu exili a Alemanya.

La identitat del pregoner de la Festa Major d´enguany va ser anunciada a darrera hora per l´alcalde Josep Maria Canudas en el transcurs de l´acte, que va tenir lloc aquest divendres 13 de juliol per la nit. Prèviament, diferents entitats surienques van oferir les seves actuacions, en un format i horari inèdits que va obtenir molt bona acceptació.

En el seu pregó, el President Carles Puigdemont va desitjar una bona Festa Major a tots els suriencs i surienques, remarcant que aquestes celebracions "són molt més que una simple reunió d´activitats en un programa" perquè expressen la voluntat de compartir i de reforçar el sentiment col·lectiu de comunitat.

Per la seva banda, l´alcalde de Súria va manifestar que la participació de Carles Puigdemont en la Festa Major d´enguany com a pregoner era "un gran honor". Josep Maria Canudas també va expressar el seu agraïment al President de la Generalitat per haver acceptat participar en la Festa com a pregoner "en una nit tan especial".

Després del pregó de Carles Puigdemont, les persones assistents van cantar Els Segadors i es va desplegar una pancarta per recordar tots els dirigents catalans polítics i socials que són a la presó o a l´exili.

Abans del pregó de la Festa Major d´enguany van tenir lloc al davant de la Casa de la Vila les actuacions del Tro Gros, la colla castellera Salats, el Foment Cultural, els Bastoners de l´Agrupació Sardanista, els Geganters i Grallers del Poble Vell i els Geganters del Gorg de l´Olla.

Posteriorment, aquestes entitats van participar en una cercavila nocturna fins a la plaça de Sant Joan una altra de les novetats de la Festa Major d´enguany. En la cercavila també van participar les Nomades, uns personatges gegants que interactuaven amb els assistents.