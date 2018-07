El conflicte laboral deixa la policia de Sant Joan amb un sol agent durant tres torns

Durant les nits d'aquest cap de setmana, la Policia Local de Sant Joan de Vilatorrada només disposa d'un únic agent de servei, enlloc de la patrulla habitual de dos policies, de manera que s'ha hagut de reforçar la vigilància dels Mossos d'Esquadra. La raó és que l'Ajuntament no ha pogut suplir la baixa d'un agent, a causa del malestar del cos policial amb el consistori per motius laborals. I és que els agents consideren que el govern municipal no ha complert un acord salarial aprovat recentment. L'Ajuntament, però, nega l'incompliment i es mostra «molt indignat» i «decebut» amb el comportament de la plantilla.

Fonts sindicals de la Policia Local expliquen que durant les tres nits d'aquest cap de setmana l'agent es queda a l'interior de la comissaria, per agafar trucades, i que només surt a cobrir un servei si ho fa acompanyat dels Mossos. Les mateixes fonts recorden que, amb el nivell 4 d'alerta terrorista, els agents estan obligats a anar en patrulles de dos, per motius que seguretat, i que, per tant, no poden actuar de forma solitària.

Segons expliquen les mateixes fonts, l'altre agent que havia de cobrir els torns nocturns d'aquest cap de setmana va haver d'agafar la baixa mèdica divendres de forma inesperada. A diferència del que passava altres vegades, en què sempre hi havia agents que s'oferien a substituir absències, aquest cop el cos policial no ha pogut suplir la baixa.



Acusacions creuades

En el rerefons, hi ha l'actual malestar de tota la plantilla policial amb l'Ajuntament per motius laborals. Durant el darrer any, el govern i els agents han estat negociant un acord per millorar les seves condicions econòmiques. L'acord es va pactar el mes de juny passat i s'havia d'aplicar l'1 de juliol, segons diuen fonts sindicals. Però l'Ajuntament, finalment, encara no l'ha posat en pràctica. La millora de les condicions salarials se sustentava en el fet que des de fa uns anys han de patrullar també per Callús, i també per la seva condició d'agents de l'autoritat.

L'alcalde, Gil Ariso, però, afirma que la seguretat d'aquest cap de setmana a la població queda «garantida» gràcies als Mossos d'Esquadra, ja que han reforçat la vigilància al municipi en les franges nocturnes. Ariso es mostra «molt indignat» i «decebut» amb la plantilla local, després de saber que, darrere la impossibilitat de substituir la baixa, hi ha el malestar dels agents cap al govern per motius laborals, utilitzant arguments, a més, «que no són certs».

Ariso assegura que l'acord encara no es pot aplicar legalment perquè no ha estat validat pel comitè, que està pendent de celebrar una assemblea. «Estem indignats, perquè no hi ha cap motiu fonamentat perquè agafin aquesta represàlia», diu l'alcalde. «No havíem arribat mai tan lluny en una negociació, i nosaltres som gent de paraula. Si vam prometre una sèrie de millores, és per tirar-les endavant, encara que sigui amb efectes retroactius», afegeix. «Estic indignat per la mentida», conclou.

L'alcalde afegeix que el cap de la Policia Local ja va demanar als Mossos un increment de l'atenció aquests dies a Sant Joan. «La seguretat està garantida amb els Mossos», diu Ariso. Però lamenta que «haguem de deixar la protecció de Sant Joan a mans dels Mossos, quan tenim pressupost i elements per fer-ho nosaltres».