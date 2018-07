Uns 300 cardiòlegs d'arreu del món són avui i demà en un congrés a Cardona

Prop de 300 cardiòlegs provinents d'arreu del món participaran avui i demà en la segona edició d'un curs magistral centrat en al recerca cardiovascular que se celebra a l'Auditori Valentí Fuster de Cardona. És organitzat pel Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona (CUIMPB)-Centre Ernest Lluch i el CNIC, i és patrocinat per Laboratoris Ferrer.

El congrés, que porta per títol «Molecular, Clinical & Population Bases of Cardiovascular Disease and Health», l'imparteix el director del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC) i el de l'Institut Cardiovascular de l'Hospital Mount Sinai, Valentí Fuster, i s'hi exposaran, entre altres coses, les novetats en recerca cardiovascular.

La celebració d'aquest congrés s'afegeix a les activitats que s'organitzen a Cardona en el marc del projecte Cardona Integral, que té la salut com un dels eixos prioritaris, i que ajuda a la promoció social i econòmica de la vila. En aquest cas, entre els països de procedència dels cardiòlegs assistents, hi ha Angola, Bulgària, El Salvador, Mèxic, Sèrbia i Ucraïna, entre d'altres.

Es podrà seguir en 'streaming'



Aquest any, i com a novetat respecte a l'edició de l'any passat, el Col·legi Americà de Cardiologia ha decidit facilitar la difusió internacional del congrés, de manera que l'emetrà en directe, via streaming, des de la pàgina web del Journal of American College of Cardiology (JACC).