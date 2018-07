Cardona mostra en un congrés l'avenç tecnològic en la recerca cardiovascular

El big data i els avenços continuats en la tecnologia, especialment vinculada a la imatge, són clau per a les millores en la recerca cardiovascular. Aquesta premissa i les últimes novetats es posen de relleu en el congrés sobre cardiologia que aquest dilluns i dimarts se celebra a Cardona, amb presència de més de 300 professionals vinguts de 18 països diferents.

Es tracta del curs magistral «Molecular, Clinical & Population Bases of Cardiovascular Disease and Health, organitzat pel Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona -Centre Ernest Lluch i el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CBNIC), i patrocinat per Laboratoris Ferrer. L´artífex és el director del CNIC i de l´Institut Cardiovascular de l´Hospital Mount Sinai, el doctor Valentí Fuster, i és el segon any que Cardona acull aquest congrés en el marc del projecte Cardona integral.

En la jornada d´aquest dilluns, Fuster ha posat èmfasi en la importància de la nova tecnologia, però «sense perdre mai de vista el vessant humà de la relació entre metge i pacient. El tracte amb el pacient continua sent un aspecte essencial en la nostra feina».

Fuster també s´ha referit a la relació que hi ha entre la malaltia cardiovascular i el cervell, fins al punt, per exemple, que l´alzheimer o l´arteriosclerosi comparteixen factors de risc com l´obesitat, la hipertensió, la hipercolesterolèmia, la hiperglucèmia o el sedentarisme. Està demostrat que els factors de risc cardiovascular incrementen de manera acumulativa el risc de dipositar la proteïna amiloide en el cervell, que és la principal proteïna involucrada en l´alzheimer.

El curs es pot seguir via streaming per la web del Journal of American College of Cardiology.