Súria clou un cap de setmana festiu carregat d'actes i es prepara per al castell de focs

arxiu particular

Galejada amb els trabucaires del municipi, ahir al matí arxiu particular

Súria encara la recta final de la festa major amb el castell de focs que tindrà lloc aquesta nit, a les 11. La jornada acabarà amb un ball amb l'orquestra Júniors a la plaça de Sant Joan.

Ahir, però, la població bagenca va cloure un cap de setmana car-regat d'activitats. En tancar edició encara s'havia de celebrar una cercavila musical amb la Banda de Cardona que havia de passar pels carrers del poble fins a arribar a la plaça de Sant Joan, on havia de tenir lloc un ball amb l'Orquestra Swing Latino. La jornada va començar ben d'hora, a les 8 del matí, amb les matinades amb els grallers del Poble Vell. A les 10, els trabucaires del municipi també van donar el bon dia als veïns del poble amb una passada a so de trabuc que els va portar per diferents carrers del poble. Els infants també van gaudir de la festa amb els inflables d'aigua que es van instal·lar al parc municipal Macary i Viader.

Tot i que el gruix d'actes de la festa major s'hagi acabat, el municipi celebrarà actes esportius els caps de setmana de juliol. A més, demà a la nit hi haurà una ballada de sardanes a la plaça Sant Joan.