Cardona mostra en un congrés l'avenç tecnològic en la recerca cardiovascular

El big data i els avenços continuats en la tecnologia, especialment vinculada a la imatge, són clau per a les millores en la recerca cardiovascular. Aquesta premissa i les últimes novetats es posen en relleu en el congrés sobre cardiologia que ahir i avui se celebra a Cardona, amb la presència de més de 300 professionals vinguts de 18 països.

Es tracta del curs magistral «Molecular, Clinical & Population Bases of Cardiovascular Disease and Health», organitzat pel Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona-Centre Ernest Lluch i el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CBNIC), i patrocinat per Laboratoris Fer-rer. L'artífex és el director del CNIC i de l'Institut Cardiovascular de l'Hospital Mount Sinai, el doctor Valentí Fuster, i és el segon any que Cardona acull aquest congrés en el marc del projecte Cardona integral.

En la jornada d'ahir, Fuster va posar èmfasi en la importància de la nova tecnologia, però «sense perdre mai de vista el vessant humà de la relació entre metge i pacient».

Fuster també es va referir a la relació que hi ha entre la malaltia cardiovascular i el cervell, fins al punt, per exemple, que l'Alzheimer o l'arteriosclerosi comparteixen factors de risc com l'obesitat, la hipertensió, la hipercolesterolèmia, la hiperglucèmia o el sedentarisme.

El curs es pot seguir via streaming per la web del Journal of American College of Cardiology.