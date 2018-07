Comencen les obres d'enllaç dels carrers Lleida i Girona pel Torrent Bo a Sant Fruitós

L'Ajuntament de Sant Fruitós ja treballa en les obres de construcció de la futura passarel·la que connectarà el carrer Lleida amb l'avinguda de Girona per sobre del Torrent Bo, a l'alçada de l'escola Paidos.

Els treballs que s'estan fent aquests dies obliguen a tallar el trànsit de l'avinguda de Girona en aquest punt, en concret des de Cal Trapé fins a la rotonda del cementiri, de manera que per accedir al poble venint de la carretera de Berga (la C-16c) s'ha de fer per l'avinguda de Bertrand i Serra, per on també s'ha de sortir, per bé que només es pot fer en sentit Berga (s'ha de girar a la Serreta en cas que es vulgui agafar la direcció sud).

Altres possibles alternatives per anar en direcció a Manresa són la carretera de Vic o bé els polígons industrials.