Govern i Diputació porten fibra òptica a 13 municipis de les comarques centrals

La Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona van donar ahir el tret de sortida als treballs per connectar 55 municipis de la demarcació amb fibra òptica, tretze dels quals són del Bages, el Moianès, el Berguedà i l'Anoia. La Generalitat aprofitarà les obres que la Diputació fa a les carreteres per fer el desplegament de la xarxa. Les dues administracions han unit esforços en un projecte que ahir van presentar el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, i el president de la Diputació de Barcelona, Marc Castells, coincidint amb l'inici de les obres al municipi de Fonollosa.

El projecte, que té un pressupost de prop de 19 milions d'euros de la Diputació i 2,5 del Govern, beneficiarà en una primera fase 55 municipis i més de 178.000 habitants. Els treballs, que es realitzaran abans de final d'any, consisteixen en l'eixamplament o millora de vorals, on s'incorporarà la infraestructura de la fibra òptica, al llarg de 252 quilòmetres de la xarxa de carreteres de la Diputació.

Els treballs van començar ahir al municipi de Fonollosa, on es farà una estesa d'uns 8 quilòmetres des de l'eix troncal de la C-25, resseguint la carretera BV-3008, al llarg del terme d'Aguilar de Segar-ra. En els propers dies, les obres aniran arrencant a la resta de municipis fins a arribar al total de 55.

El projecte també beneficiarà els municipis bagencs d'Avinyó, el Pont de Vilomara i Rocafort i Marganell. Al Moianès, l'actuació millorarà les connexions a les poblacions de Santa Maria d'Oló i Sant Quirze Safaja; al Berguedà, les de Casserres, l'Espunyola, Santa Maria de Merlès i Viver i Serrateix, mentre que a l'Anoia ho farà a Cabrera d'Anoia, Calaf i Òdena.

L'acord entre les dues administracions preveu que es desplegui la xarxa de fibra òptica a les zones de la demarcació on actualment no hi ha cap xarxa d'accés o només n'hi ha una però s'hi pot actuar per millorar la competitivitat. Per fer-ho possible, s'aprofiten els projectes que la Diputació ja tenia plantejats en la conservació i la millora de la seguretat en les car-reteres, i s'incorpora dins del voral de formigó la infraestructura per a la fibra òptica. En el cas de Fonollosa, es col·loquen dotze canalitzacions, sis per a operadors públics i la resta destinada als privats.

El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, destacava ahir que el desplegament de la fibra òptica «millorarà la connectivitat del país i la competitivitat de les empreses però també contribueix a l'equilibri i cohesió territorial» i que és una aposta que «posicionarà Catalunya com un país digital i avançat al segle XXI».

Per la seva banda, el president de la Diputació, Marc Castells, va manifestar que amb la millora de les telecomunicacions es converteix la demarcació en «un territori d'oportunitats», alhora que va destacar la «cooperació público-pública», que permetrà que en la canalització que fa la Diputació en els vorals de les carreteres es pugui connectar els municipis amb la fibra òptica enllaçant la xarxa troncal de la Generalitat. L'alcalde de Fonollosa, Eloi Hernández, va reconèixer la importància de les «vies de comunicacions i telecomunicacions» i «la millora» que suposa aquest projecte per al municipi.

La gestió de la nova xarxa anirà a càrrec del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat (CTTI), que també durà a terme la instal·lació d'un cable de fibra òptica pública i assumirà els costos de manteniment. La voluntat del Govern és replicar aquest acord per fer arribar la fibra a les capitals de comarca el 2020 i als nuclis de més de 50 habitants el 2023.