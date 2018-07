El PSC critica que els regidors 'trànsfugues' de Castellnou encara no s'hagin desvinculat del grup municipal

La Federació XI del PSC (Bages, Berguedà i Solsonès) ha emès un comunicat en el qual denuncia que els regidors «trànsfugues» de Castellnou de Bages encara no s'hagin desvinculat del grup municipal. De la mateixa manera, el partit manifesta que només reconeix Imma Torralba i José Manuel Prado com a regidors de Progrés per Castellnou-CP, candidatura lligada al PSC en les darreres eleccions municipals. També anuncia que la Comissió de Garanties ha aprovat expulsar Manel Valero del partit.

La direcció intercomarcal socialista lamenta que «els regidors Manel Valero, Marc Valero i Carme Llorens, que van participar en una moció de censura encoberta a l'anterior alcalde, Francesc Martínez, hagin incomplert el codi ètic que van assumir quan van acceptar formar part de la candidatura Progrés per Castellnou-CP a l'any 2015».

El PSC també lamenta en el comunicat «la seva actitud incoherent de no passar a ser regidors no adscrits, fet que impedeix la representació del grup majoritari que va guanyar a Castellnou, havent alterat la voluntat del poble reflectida en els resultats de les eleccions municipals del 2015».

Segons el primer secretari de la Federació XI del PSC, Cristòfol Gimeno, a primers de maig es va demanar oficialment per carta als regidors trànsfugues la seva renuncia a formar part del grup municipal Progrés per Castellnou-CP, un fet que finalment no s'ha produït. També assegura que es va iniciar un expedient d'expulsió del partit a Manel Valero i la Comissió de Garanties del PSC ja ha emès resolució favorable a la seva suspensió definitiva.

Per tot plegat, els socialistes consideren que en no renunciar a pertànyer al grup municipal del PSC, es dona el cas que Imma Torralba i José Manuel Prado, que sí que el partit reconeix i als quals agraeix «la seva dedicació i fidelitat a la candidatura original», es veuen injustament limitats en els seus drets de poder participar i representar com correspon en els Plens, reunions i la Comissió Especial de Comptes la candidatura per la qual es van presentar.