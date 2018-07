Sumem per Navarcles no optarà a la reelecció, i facilita el retorn del PSC

Sumem per Navarcles no concorrerà a les properes eleccions municipals. La formació va néixer el 2015 com a paraigua que permetés continuar aglutinant en un mateix equip socialistes i exsocialistes que havien estripat el carnet en plena crisi del PSC pel procés, entre ells l'actual alcalde, Llorenç Ferrer. Tres anys després, s'afronta un nou panorama de cara a les municiapls, sense Ferrer, que ja va anunciar fa uns mesos que no es presentaria, i ara ell mateix dona per fet que Sumem tampoc no ho farà, mentre el PSC ja prepara el seu retorn.

«Sumem era una fórmula que vam fer servir per resoldre la crisi dels que veníem del PSC i per sentir-nos tots còmodes», apunta Fer-rer. Ell mateix havia deixat la militància mesos abans, mentre el número dos de Sumem, Ramon Serra, encara ara manté el carnet del PSC. Són els dos artífexs d'un equip que havia funcionat durant anys i que volien mantenir unit, al costat d'altres membres independents.

Ferrer i Serra es van començar a involucrar en política el 1979, en què tots dos ja es van presentar a llistes, tot i que no van sortir (Fer-rer es va incorporar a mig mandat). Quan sí que van tenir tots dos representació va ser el 1983, i a partir del 1995 han estat sempre al govern tret del període del 2003 al 2007 en què a Navarcles va governar CiU amb l'alcaldessa Maria Carme Alòs. El 2007 Llorenç Fer-rer es va presentar com a cap de llista en substitució d'Albert Brunet, i des d'aleshores ha estat alcalde de Navarcles, primer pel PSC i en aquest darrer mandat per Sumem.

Però és una etapa que té els dies comptats. Com ja va anunciar temps enrere, Llorenç Ferrer no es tornarà a presentar per donar pas a un nou relleu, i Ramon Serra tampoc. Llorenç Ferrer diu que no es presentarà per ningú, tot i que podria donar suport a alguna candidatura «al final de tot, però tot dependrà de com evolucionin les llistes», i en tot cas ha explicat que es presentaria com a independent.

Per la seva banda, Ramon Serra ha assegurat a aquest diari que «tinc claríssim que em retiraré» després de gairebé quatre dècades dedicat a la política. I com Fer-rer, tampoc no descarta formar part d'alguna llista, però «serà cap al final de tot, i si es dona el cas, serà la del PSC».



El PSC treballa per tornar

El mateix Serra ha explicat que des del PSC s'està treballant perquè torni a haver-hi una llista pròpia a Navarcles després de l'impàs d'aquest mandat en què es va configurar la llista de Sumem «per no trencar l'equip que havíem format feia temps».

Pràcticament falta un any per a les eleccions i de moment el partit no ha fet públic el nom de cap candidat, «però hi estem treballant», assegura Serra. De l'actual govern ell és ara l'únic militant del PSC, «tot i que a la llista de Sumem n'hi anaven d'altres que no van sortir», i els actuals integrants, en cas de continuar, «segurament es repartiran en diverses llistes i crec que ho faran en llocs simbòlics», diu Serra, per bé que «el PSC està obert a tota la gent que ara forma part de Sumem».