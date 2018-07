Arxivat el cas contra l'exalcalde de Castellnou per endur-se documents

El jutjat de primera instància i instrucció número 2 de Manresa ha ordenat el sobreseïment provisional de la causa contra l'exalcalde de Castellnou de Bages, Francesc Martínez, per un presumpte delicte d'infidelitat en la custòdia de documents públics, perquè considera que no hi ha «elements suficients» que ho provin. La resolució es pot recórrer.

Els fets es remeten a final de març, quan Martínez, pocs dies abans que deixés l'alcaldia, es va endur desenes de caixes plenes de documents extrets de les dependències municipals. Testimonis que ho van presenciar, ho van posar en coneixement dels Mossos, que van obrir diligències i el cas va arribar als jutjats, amb una denúncia de l'actual alcalde, Domènec Òrrit.

La jutgessa ha declarat ara el sobreseïment provisional de les diligències prèvies «per no resultar degudament justificada la perpetració del delicte que se li imputa». La decisió arriba després que prestessin declaració tant el denunciant com l'investigat i altres testimonis. D'aquestes declaracions, i segons consta en la interlocutòria, es desprèn «que cap persona de l'Ajuntament va veure o pot aportar algun indici que pugui inferir que l'investigat s'emportés documents originals del consistori, realitzés còpia dels originals, o esborrés el sistema informàtic intencionadament» (s'escau que l'últim cap de setmana de Martínez com a alcalde, algú podria haver intentat esborrar els discs durs del sistema informàtic de l'Ajuntament).

En declaracions a aquest diari, Martínez sosté que en cap cas es va endur arxius vinculats a protecció de dades «o que poguessin ser constitutius de delicte», sinó documents que considera seus, i lamenta que davant d'aquest cas «se m'hagi volgut rebaixar l'honor, la dignitat i el prestigi».

Per la seva banda, l'actual alcalde, Domènec Òrrit (aleshores cap de l'oposició), assegura que «la meva funció en aquest cas és salvaguardar l'Ajuntament», i davant d'això diu que actua «amb l'únic interès que retorni la documentació a l'Ajuntament i no se'n faci un mal ús». Diu que no ha rebut encara la resolució del jutjat, i en el moment de fer-ho es valorarà la situació davant la possibilitat de recórrer-la.



Retirat de la política

El cas en qüestió es va produir en un moment políticament convuls a Castellnou, amb la dimissió de Martínez com a alcalde després que el partit pel qual s'havia presentat, el PSC, quedés en minoria per dimissions i renúncies anteriors de membres que havien format part de la llista de Martínez, i que van donar suport a Òrrit com a nou alcalde quan Martínez va plegar, davant les crítiques del PSC (vegeu desglossat).

Martínez també es va desvincular del PSC, a qui va acusar de no haver trobat el suport esperat. Ara, quatre mesos després, Martínez diu que està «del tot desvinculat de la política», si bé no descarta posar el nom «al final d'alguna llista alternativa, i sempre com a independent» el 2019.