La Fundació Alícia acull unes jornades de recerca juvenil sobre la diabetis

La Fundació Alícia de Món Sant Benet acull aquesta setmana joves que participen en la tercera edició del Barcelona International Youth Science Challenge (BIYSC), un projecte que fomenta les vocacions científiques entre 90 estudiants de 23 nacionalitats diferents.

Aquests estudiants treballen en deu projectes d'investigació en onze centres de recerca de tot Catalunya, entre ells la Fundació Alícia. Ho fan a través d'àmbits i disciplines diverses, com són la biomedicina, la genètica, la biotecnologia, la química, la robòtica o la nanotecnologia, i en el cas de Món Sant Benet també es fa investigació en salut i alimentació per millorar la vida de persones amb diabetis. També es fa recerca de com tractar l'addicció a les drogues a través de l'enginyeria informàtica o la neurorobòtica per entendre el cervell.

Enguany participen en el projecte alumnes de 9 països europeus i de 14 de la resta del món.