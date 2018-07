El PSC critica que els regidors «trànsfugues» de Castellnou encara no s'hagin desvinculat del grup municipal

La Federació XI del PSC denuncia que els regidors «trànsfugues» de Castellnou encara no s'hagin desvinculat del grup municipal. El partit manifesta que només reconeix Imma Torralba i José Manuel Prado com a regidors de Progrés per Castellnou-CP, candidatura lligada al PSC en les darreres municipals.

El PSC lamenta que «els regidors Manel Valero, Marc Valero i Carme Llorens, que van participar en una moció de censura encoberta a l'anterior alcalde, Francesc Martínez, hagin incomplert el codi ètic». Critica «la seva actitud incoherent de no passar a ser regidors no adscrits, fet que impedeix la representació del grup majoritari que va guanyar a Castell-nou». Davant d'això, el PSC diu que Torralba i Prado es veuen injustament limitats en els seus drets de participar i representar com correspon en els plens, reunions i la Comissió Especial de Comptes la candidatura per la qual es van presentar.