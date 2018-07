Sant Fruitós implantarà el cens genètic per identificar caques de gos al carrer

Sant Fruitós de Bages identificarà les caques de gos al carrer a través de l'ADN dels animals i posarà sancions als propietaris incívics. Per fer-ho, el consistori ha aprovat unir-se al projecte que ja ha posat en marxa la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener a Súria i a Callús i, properament, a Sant Joan de Vilatorrada. D'aquesta manera, es volen evitar accions incíviques i eliminar els excrements de la via pública.

L'Ajuntament de Sant Fruitós ha aprovat per unanimitat delegar les competències a favor de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener per a la prestació del servei d'implantació del cens genètic caní i la posterior identificació de femtes. Això permetrà, segons fonts municipals, «treballar conjuntament amb un ens que ja té experiència en aquest camp».

La voluntat de l'Ajuntament, però, és fer un pas més i identificar tot l'inventari de gossos del municipi a través d'una empremta genètica, única i intransferible per a cadascun dels animals.

L'anàlisi de l'ADN dels gossos és un sistema pioner a Catalunya que, a través d'un cens genètic, permet identificar a quin animal pertanyen els excrements abandonats a la via pública. Aquesta iniciativa permet detectar els propietaris incívics i imposar-los la sanció corresponent.

La implantació del sistema obliga a fer una extracció de sang a tots els gossos censats de cada municipi a partir de la qual s'obté el seu ADN. Un cop identificat genèticament el gos, es fa una base de dades de manera que quan es recull una mostra d'excrement al carrer (on hi ha l'ADN) es pot identificar a quin animal pertany i arribar al seu propietari.

Sant Fruitós és el cinquè municipi de la comarca que se suma al cens genètic dels gossos per evitar accions incíviques. El sistema es va posar en marxa fa un any a Súria i a Callús, on ja s'han posat algunes sancions i s'han reduït considerablement els excrements al carrer. També està previst que s'implanti a Castellbell i el Vilar i a Sant Joan (vegeu desglossat).