Sant Joan està pendent dels pressupostos per engegar el sistema

Sant Joan de Vilatorrada és el tercer municipi que es va adherir a la iniciativa impulsada per la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener, juntament amb Súria i Callús, per censar d'ADN dels gossos i eliminar els excrements a la via pública. Tot i que ja té aprovada la modificació de l'ordenança municipal sobre tinença d'animals domèstics, la implantació està pendent d'una modificació de crèdit per disposar del pressupost necessari, ja que el govern no ha pogut aprovar els comptes d'enguany per manca de suport.

Segons el regidor de Medi Ambient, Ramon Planell, en el ple previst per a final de mes s'hauria d'aprovar una modificació de crèdit, amb el suport de l'oposició, que permeti disposar de la partida per implantar el sistema. Així, «la idea és que entre setembre i octubre es pugui fer la campanya informativa i comencin les analítiques». Els veïns de Sant Joan disposaran d'un termini perquè puguin censar genèticament els seus gossos de forma gratuïta a través d'una anàlisi de sang.