Cardona destina 350 euros de premi als tres balcons més ben guarnits

?El balcó del número 1 del carrer Església de la Coromina, d'Hortènsia Tristany, s'ha endut enguany el primer premi (200 euros) del Concurs de Flors als Balcons de Cardona, que l'Ajuntament i l'Agència de Desenvolupament Local de Cardona i Solsona organitzen per quart cop dins el projecte Viles Florides. El segon premi (de 100 euros) ha estat per a Teresa Guitart, de l'L4 B del carrer del Comte Joan Ramon Folch; i Araceli Campos, del número 23 del carrer Església de la Coromina, ha estat la tercera premiada (50 euros). Enguany es van presentar a concurs 11 cases. A la foto, per l'esquerra; Teresa Guitart; Hortènsia Tristany; l'alcalde, Ferran Estruch; Araceli Campos; i Cristina Mitjans, de l'Agència de Desenvolupament Local.