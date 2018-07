Cardona vol fer de la colònia Arquers un espai de formació per als joves sense feina

Un col·lectiu de joves de Cardona mostra interès a formar part del projecte formatiu que els permetrà aprendre sobre rehabilitació d'habitatges a les cases de la colònia Arquers. Es tracta d'una iniciativa que impulsen l'Ajuntament i l'Agència de Desenvolupament Local de Cardona i Solsona per donar resposta a la desocupació d'una part del jovent de la vila i alhora millorar les condicions de les cases abandonades de la colònia. És el que es coneix com una Casa d'Oficis, que són programes que cerquen la inserció laboral dels joves, a partir de sessions teòriques i pràctiques. En aquest cas, els joves obtindrien coneixement sobre fusteria, construcció o electricitat, i ho posarien en pràctica a les cases de la colònia. El projecte «encaixa amb l'objectiu de rehabilitar les cases de l'antiga colònia», afirma l'alcalde, Ferran Estruch.

Durant la sessió informativa d'ahir hi van assistir una desena d'interessats, «un nombre que ens indica que es pot tirar endavant el projecte, ja que, com a màxim, podrien participar-hi deu persones», remarca la directora de l'Agència de Desenvolupament Local de Cardona i Solsona, Glòria Domínguez. A més, també sosté que hi ha més joves interessats que no van poder assistir-hi.

Glòria Domínguez explica que, durant els primers sis mesos, els joves rebrien una formació professional, becada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC). Els altres sis mesos correspondrien a la part pràctica remunerada. Glòria Domínguez comenta que si el SOC decideix donar una subvenció al projecte i hi ha joves interessats, la Casa d'oficis es durà a terme i començarà el gener del 2019.

El projecte es dirigeix als joves d'entre 16 i 24 anys, que tinguin ESO i busquin feina.

«Formar-se en l'àmbit de la construcció és una oportunitat», remarca Domínguez. Sosté que «a Cardona hi ha força habitatges buits, que, amb el temps, s'hauran de rehabilitar i hi haurà demanda en aquest sector».