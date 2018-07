Jornada d'actes per recollir fons contra el càncer, demà a la piscina de Cardona

Les piscines municipals de Cardona acolliran demà una jornada d'activitats que ha de servir per recaptar fons i destinar-los a la lluita contra el càncer, per mitjà de l'associació Albada i en col·laboració amb La Marató de TV3.

La festa començarà a les 11 del matí amb un programa d'activitats a l'aigua pensat per a tota la família, i que s'allargarà fins a la nit. Al matí hi haurà una sessió de txi-kung i diafreoteràpia i una altra d'aiguagim, i inflables a partir de les 12. A la tarda, les propostes seran més de caire familiar, amb sessions de brain gym, ioga acrobàtic i zumba, i a partir de les 8 del vespre hi haurà un final de festa amb minidisco a càrrec de Cristina i Glòria, que s'acompanyarà amb una botifarrada.

El preu de l'entrada serà de 5 euros, excepte per als menors de 4 anys, que ho tindran de franc. Durant tot el dia no seran vàlids els abonaments de temporada.