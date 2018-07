«Vull formar-me en construcció per rehabilitar la colònia, el lloc on visc»

«M'agradaria participar en aquest projecte perquè la colònia Arquers és el barri on visc i vull contribuir a millorar-lo», explica una de les cardonines interessades en el projecte, Alba Acedo. Remarca que «costa trobar feina a Cardona i, per aquest motiu, crec que és una bona proposta, encara que desconec del tot el sector de la construcció».

De fet, d'entre els joves interessats, Acedo no és l'única sense experiència prèvia en la rehabilitació d'habitatges. «Hauré de començar de zero però és una oportunitat que no es pot deixar escapar», comenta la veïna, Anna María García. En canvi, Tània Gelabert, una altra de les interessades, explica que li atrau aquest sector i que ja té alguns coneixements adquirits. De fet, comenta que li agradaria que a Cardona oferissin cicles formatius en diversos àmbits «per als joves que no volen estudiar batxillerat, ja que, si no, han d'agafar el cotxe i anar a Manresa». La majoria de joves mostraven interès a formar part del projecte que els formarà en construcció, però d'altres apuntaven que hi ha àmbits que els atrauen més.