Castellbell estrenarà pressupost participatiu, dotat amb 50.000 euros

Els veïns de Castellbell i el Vilar podran votar per primera vegada aquest any el seu propi pressupost participatiu. L'Ajuntament ha decidit estrenar-se en la seva organització, i aquesta vegada preveu dotar-lo de 50.000 euros, una partida que ja és prevista en el pressupost del 2018.

Fonts municipals defensen la voluntat de fomentar la participació ciutadana com a motiu principal que ha portat a prendre la decisió de muntar uns prssupostos particiupatius, però al mateix temps també espera que serveixin per detectar de primera mà quines són les necessitats que no té cobertes el municipi.



Els detalls, en una reunió, dijous

Per donar més detalls de l'organització, l'Ajuntament ha convocat els veïns que ho vulguin a una reunió informativa el proper dijous, 26 de juliol, a partir de 2/4 de 8 del vespre al centre cultural Joan Masats.

Tanmateix, des del govern municipal ja s'han avançat algunes qüestions sobre com s'organitzaran aquests primers pressupostos. D'una banda, es deixarà que siguin els mateixos ciutadans qui proposin els projectes que després se sotmetran a votació popular. Hi ha temps fins al 28 de setembre, i les iniciatives formulades han de tenir relació amb l'espai públic o amb la millora d'equipaments municipals, han de cobrir una necessitat determinada, han de complir la normativa vigent, han de ser viables econòmicament i han d'estar relacionades amb l'interès general.

Un cop es tinguin les propostes que se sotmetran a votació, el pressupost participatiu serà obert al conjunt dels veïns de Castell-bell, i podran votar-hi totes les persones majors d'edat i aquelles que tinguin un interès directe amb el municipi.