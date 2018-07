Sant Fruitós protegirà arbres i arbredes singulars del municipi

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages impulsarà la creació d'una comissió que ha de vetllar per a la propera elaboració d'un catàleg i pla especial urbanístic de protecció d'arbres i arbredes singulars del poble. La idea surt d'una moció proposada pel grup municipal d'ERC (a l'oposició), però que s'ha treballat i portat a l'aprovació del ple conjuntament amb el de Gent fent Poble (GfP), que lidera el govern municipal. S'ha aprovat per unanimitat.

L'objectiu del projecte és establir les mesures necessàries per a l'adequada preservació, consolidació, millora i gestió de l'arbrat que es consideri que constitueix el patrimoni botànic del municipi, per evitar-ne la degradació i desaparició. A banda d'elaborar-ne un catàleg, es preveu la seva incorporació al planejament urbanístic per afavorir-ne la preservació de cara a les pressions que suposa el creixement del poble i també la de la quantitat d'infraestructures que l'envolten.

Entre els punts d'interès a catalogar hi ha les alzines de les Oliveres, l'alzina del pont de Cabrianes, els Aurons Negres, els aurons negres dels Tres Salts, els pins dels Tres Salts i el roure de la Sèquia, a prop de Santa Anna. L'elecció partiria d'estudis anteriorment realitzats, com la Guia d'espais d'interès natural del Bages elaborada per la Institució Catalana d'Història Natural, i la Guia d'arbres de Sant Fruitós de Bages del professor Florenci Vallès.