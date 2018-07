Més de 400 persones participen al Sopar groc d'Artés

Més de 400 persones van participar al Sopar groc que es va celebrar divendres al vespre al parc municipal d'Artés en suport de les "preses i els presos polítics", i també als "exiliats". L'acte va comptar amb la presència de la mare de la sallentina Anna Gabriel, Maribel Sabaté; i de dues germanes de Jordi Cuixart, Ester i Neus Cuixart. També hi va prendre part l'exdiputada de la CUP Gabriela Serra i membres de la secretaria de l'ANC. Es va dur a terme divendres al vespre.

L'acte va començar a les 8 del vespre amb la interpretació del Cant dels Ocells, igual que es fa cada dia. Posteriorment es van llegir reflexions de Carme Forcadell, Meritxell Serret, Marta Rovira, Dolors Bassa, Clara Ponsatí, Tamara Carrasco i Anna Gabril. La sallentina i la consellera Bassa van escriure una carta expressament per a l'ocasió. Després de cada lectura es van interpretar peces musicals com «Viatge a Itaca», «Que tinguem sort», «L'emigrant», «Què volen aquesta gent» o «l'Estaca».

Sabaté i les germanes de Cuixart van ser obsequiades amb un àlbum de fotos i amb les cartes que els artesencs li van dedicar durant una de les activitats organitzades a la darrera fira de la població.