Música, aigua i cultura popular centren la Festa Major del Pont fins dilluns

El Pont de Vilomara s'endinsa avui de ple en la seva festa major, que ja ha fet els actes previs, i que encara la recta final fins dilluns, amb la música, l'aigua i les activitats vinculades a la cultura popular de protagonistes.

Els actes d'avui van especialmet adreçats al públic infantil i juvenil. Entre les 11 i les 2 del matí podran gaudir d'un tobogan urbà slide a la baixada del carrer Girona a càrrec de Players Sports, i a la tarda hi ha previst un correaigua amb sortida des del passeig de la Pau, que acabarà amb una festa Holi a la plaça de l'Ajuntament. Paral·lelament, de 4 de la tarda a 12 de la nit hi haurà la Keep Calm and Dance Techno «in the picnic» al Bosquet. Durant la tarda, també hi haurà lloc per als esports i les sardanes, i a mitjanit començarà un ball de festa major amb Banda Sonora.

Demà serà el torn de les puntaires i les exposicions de pintura, manualitats i artesania, i a les 7 de la tarda tindrà lloc una cercavila amb els gegants i grallers del grup d'Infància i Joventut, seguida d'una mostra de danses tradicionals a la plaça Major. A les 11 de la nit, mojito a la fresca i ball de festa major amb Almas Gemelas Quartet a El Poli.

La festa s'acabarà dilluns amb un parc aquàtic de matí i tarda a la piscina, una exposició de pintors locals, havaneres a les 9 a la plaça Major i el piromusical final a les 11 de la nit al camp de futbol.