Una pèrgola per al pati de l'escola guanya el pressupost participatiu de Balsareny

La instal·lació d'una pèrgola al pati de l'escola Guillem perquè hi hagi ombra en els mesos més assolellats és l'opció que ha tingut més suport en els primers pressupostos participatius de Balsareny, amb un total de 158 vots. El cost estimat del projecte és de 3.000 euros, per la qual cosa la partida de 50.000 euros que hi havia prevista permetrà realitzar fins a quatre dels projectes més votats. En aquesta primera experiència, que tenia 8 propostes, han votat un total de 231 persones.

L'arranjament del parc de l'Escola de Música suprimint barreres arquitectòniques (142 vots), pressupostat en 8.000 euros; la reforma del mur del pàrquing del car-rer del Trull (123 vots), amb 25.000 euros de cost, i les millores al parc del pavelló d'esports (118 vots) quantificades en 8.000 euros, han estat les altres tres propostes que han obtingut més vots i que també es podrien realitzar. «En principi, la idea és fer el màxim de propostes possibles fins a exhaurir els 50.000 euros, i segurament seran les quatre primeres», tal com apunta l'alcalde de Balsareny, Isidre Viu.

Un cop fet el recompte de vots, ara el consistori haurà d'analitzar els projectes per definir-ne l'execució. «Haurem de fer les modificacions pertinents i revisar els pressupostos per fer el màxim amb els diners disponibles», assegura Viu.

El batlle es mostra satisfet del resultat de la primera experiència dels pressupostos participatius tenint en compte que «la gent encara no hi està avesada». En aquesta ocasió, de forma excepcional, han estat els grups municipals els que han presentat les propostes «a partir de peticions que ens han fet arribar particulars i col·lectius», però la idea és que, en properes edicions, siguin els mateixos ciutadans i les entitats, amb qui preveuen fer una reunió properament, qui presentin els seus projectes. Aquest any, tal com assenyala l'alcalde de Balsareny, «la pretensió era que la gent entengués com funcionaven uns pressupostos participatius i com eren les dinàmiques i, ara que s'ha engegat, que no pari».

El període de votació va ser del 27 de juny al 15 de juliol i els ciutadans majors de 16 anys han pogut votar quatre propostes. A banda de les quatre opcions que han rebut més suport, la resta de projectes proposaven millores estructurals a l'antic escorxador amb la instal·lació de gàbies per a gossos i gats (116 vots), la instal·lació de bancs saludables (107), l'adquisió d'un piano per a la sala El Sindicat (98) i la renovació de la pàgina web de l'Ajuntament (62).

En aquest sentit, Viu ha explicat que alguns d'aquests projectes que no han estat els més votats hi ha la possibilitat que a la llarga «s'acabin fent igualment».