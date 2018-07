Santpedor renovarà el vot de poble a la festa major petita, dimecres i dijous

La renovació del vot de poble, la mostra de cultura popular, i les activitats al voltant de les tradicionals ofrenes a Santa Anna centraran els actes de la festa major petita de Santpedor, que l'Ajuntament ja té a punt per celebrar dimecres i dijous vinent.

El programa arrencarà dimecres a 2/4 de 8 del vespre a la plaça Gran amb el lliurament dels premis del concurs de balcons florits i la renovació del vot a Santa Anna. Tot seguit, mostra de cultura popular amb balls tradicionals, que tindrà la participació de la colla de castellers de Santpedor, la colla bastonera dels picarols, la colla gegantera, els bous de foc i la colla sardanista Aires d'Or, seguit d'un berenar i ball. Al vespre també hi ha previst un taller de pastís gelat al lokal de la Vila, i un tast de vins als jardins de Cal Jorba amb el sommelier Josep Pelegrín.

Les activitats es reprendran dijous, que és el dia central de la festa, de bon matí, amb les matines, a les 6 des de la plaça Gran, i la caminada popular de pelegrinatge a les ermites, en què es portarà la bandera i l'ofrena a Santa Anna, i hi haurà coca i xocolata per als assistents. També hi haurà un servei de tren gratuït.

A 2/4 de 9 començaran els actes religiosos en honor de Santa Anna, i a la tarda, sardanes.