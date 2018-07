La tortuga de rierol, una espècie en plena expansió a les rieres del Bages

És un matí assolellat a la riera de Rajadell. Per a la majoria de persones, una jornada perfecta per passejar o practicar esport, però per als herpetòlegs Jonathan González i Jordi Ribó, dos estudiosos de l'evolució d'espècies d'amfibis o rèptils, és el millor moment per continuar fent l'observació de la població de la tortuga de rierol ( Mauremys leprosa) que porten a terme des de l'any 2015.

Aquest és el tercer any que es fa l'estudi de forma consecutiva per mitjà de la Societat Herpetològica Valenciana, malgrat que les espècies es controlen cada dos anys. «És una espècie que està en expansió a tot Catalunya, a molts llocs on abans no estava vista cada cop se'n veuen més i comença a ser una espècie habitual a la comarca», comenta González.

El territori que controlen comprèn les rieres de Guardiola, Rajadell, Mura, Tres Salts, Fonollosa, la Corbatera, Calders, la Gavarresa i l'aiguamoll de la Bòbila, tot i que van repartint l'observació en diversos anys per poder obtenir millors resultats. Enguany tornen a controlar les mateixes rieres que ara fa dos anys, de manera que es poden extreure noves conclusions.

Observació sobre el territori



Arribem al gorg de les Escaletes, situat a la riera de Rajadell, tocant amb el barri manresà del Xup, i els dos herpetòlegs recullen tres tortugues inèdites. Per fer l'estudi es col·loquen una sèrie de trampes d'embut a zones estratègiques de les rieres amb un flotador i un esquer per atraure-les, i posteriorment les revisen cada setmana per classificar-les, registrar els nous exemplars i determinar els seus moviments.

Deixen clar que no fan cap tipus d'intervenció que pugui perjudicar l'espècie, sinó que es limiten a fer observació i control, mitjançant marques a la closca per identificar l'exemplar, mesurar el seu pes i la seva mida.

Un cop han recollit totes les dades necessàries, les tornen a alliberar. Comenten que a Rajadell hi ha la col·lecció més ben conservada, amb una repartició molt equilibrada entre mascles i femelles. En canvi, a la resta de rieres, com les de Mura i Guardiola hi ha molt mascle juvenil, gairebé el 90%. Els estudis també serveixen com a control de l'estat del medi, per alertar sobre la quantitat d'espècies invasores (com el cranc i alguns peixos) o dels nivells de contaminació provinents de la mina de sal de Sallent, entre d'altres fonts. Amb tot, asseguren que aquesta riera estava més contaminada fa uns anys, però ha millorat la seva qualitat, i ara és més atractiva per a les tortugues de rierol.

Fa unes setmanes es va fer un taller que va tenir l'assistència d'unes trenta persones, on es va dur a terme un cens de la població i es van exposar les conclusions dels estudis realitzats. I és que l'any 2016 es van trobar 136 exemplars a la riera de Rajadell i 7 a la de Mura, però el 2017 la de Rajadell ja tenia 140 exemplars i la de Mura, 47. «No només sembla que s'està expandint cap al nord, sinó que són capaces de realitzar grans desplaçaments a la recerca de nous territoris», comenta Jona-than González.

Una espècie vulnerable



Malgrat haver detectat que actualment l'espècie està en expansió a la comarca del Bages, la tortuga de rierol està amenaçada per diverses espècies.

«Una de les espècies invasores és la tortuga de Florida, que es venia molt els anys 90 fins que l'any 1998 es va prohibir pel perill que comportava per a les espècies autòctones. Aleshores la gent va començar a adquirir altres tortugues també perilloses per a la de rierol», comenta González. I és que, en efecte, el visó americà o la tortuga de Florida (coneguda popularment com tortuga d'orelles vermelles) representen una amenaça per a la tortuga autòctona, que com que és més petita i menys territorial, es troba amb algunes dificultats a l'hora de prendre el sol, funció vital per a la seva supervivència. «Es vol fer divulgació per donar a conèixer l'espècie i conscienciar que no s'han d'alliberar tortugues de mascota als rierols, sinó que s'han de portar al Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils de Catalunya o als agents rurals», conclou.