Sant Salvador de Guardiola obrirà la nova escola de música l'inici del curs que ve

La nova Escola Municipal de Música de Sant Salvador de Guardiola serà una realitat a partir del curs que ve. El ple municipal del poble va aprovar per unanimitat el reglament del futur centre, un document que servirà com a eina per a la gestió de l'escola i per definir les normes de convivència que hauran de seguir els professors, els alumnes, els pares i el personal administratiu.

L'Ajuntament preveu iniciar l'activitat musical a les instal·lacions de l'escola Montserrat i, al principi del 2019, traslladar l'escola al pis superior de La Sala-Teatre per tal de convertir-lo en l'emplaçament definitiu. Unes noves instal·lacions per les quals el consistori té un important ajut de la Diputació de Barcelona.

La idea de l'Ajuntament és aprofitar l'estructura i la borsa de professors d'una entitat de música ja existent a través d'un conveni. L'alcalde de Sant Salvador, Albert Miralda, va afirmar que l'objectiu «és aportar un valor afegit al poble».

La futura escola de música pretén desenvolupar les capacitats creatives i la sensibilitat artística de persones de qualsevol edat i formació que desitgin endinsar-se en aquest àmbit. Per fer-ho, es dotarà l'ensenyament musical d'un component lúdic i creatiu.