Una veïna de Navàs inicia un projecte solidari contra la leucèmia infantil

«Tinc un desig. Ajudar la meva amiga, Abril, a curar-se». El projecte navassenc Un cor una vida, que pretén recaptar fons per destinar-los a la investigació de la leucèmia infantil, va arrencar a través d'aquesta il·lusió de la Vinyet, una nena de sis anys que vol implicar-se en la cura de la malaltia de la seva amiga, l'Abril, de Santpedor. Davant d'aquest desig, la mare de la Vinyet, Anna Obradors, va començar a cosir cors solidaris i, en un sol mes, ja ha recollit 1.820 euros, que es destinaran a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona. Navàs és l'indret on ha nascut el projecte i on se n'han venut més exemplars. Obradors remarca que «els cors també serviran per normalitzar la realitat que viu l'Abril entre la resta d'infants del poble».

L'afecte entre les dues nenes prové de l'amistat entre les seves mares. Anna Obradors recorda que el naixement de la Vinyet «va ser agredolç perquè només feia cinc dies que havien diagnosticat leucèmia a l'Abril». Anna Santamaria, la mare de l'Abril, explica que la seva filla va agafar càncer amb cinc mesos de vida. «Al cap d'un temps va sortir-se'n però va tornar a recaure i ara està rebent un tractament que dona bons resultats», apunta la mare. Sosté que el projecte Un cor una vida no ajuda a difuminar la por, «la por no desapareixerà mai». Però sí que «ens dona esperança perquè els diners recollits reforçaran la investigació de la malaltia». A més, comenta que agraeix a la seva amiga, Anna Obradors, el suport durant tots els anys i l'empenta per promoure el gest solidari.

«No m'imaginava que la gent donés tanta importància al projecte», sosté Anna Obradors. Ella i la seva mare, la Dolors, van començar a cosir els cors al gener i van esperar fins a la setmana de la leucèmia (del 21 al 28 de juny) per començar a vendre'ls. «Solament en dues setmanes ja en vam vendre 200 i en un mes 360», explica Obradors. A més, remarca que ha rebut l'ajuda de diversa gent del poble, «com ara la dels avis de la residència de Navàs».

Les dues mares expliquen que ja han donat uns primers 1.000 euros a l'Hospital Sant Joan de Déu. «Hem decidit destinar-los allà perquè la recerca està especialitzada en la leucèmia infantil i, a més, és el lloc on va viure durant força temps l'Abril», destaca Anna Santamaria. Afirma que, des que van detectar la malaltia a la seva filla fins ara, «els avenços són sorprenents». Ressalta el fet que la majoria de donacions provenen d'empreses, particulars o famílies dels infants ingressats.

Conviure amb la malaltia



«S'ha d'evitar que la leucèmia esdevingui un tabú», considera la mare de l'Abril, Anna Santamaria. Explica que ha conegut famílies que intenten amagar la malaltia a l'infant o oblidar «aquesta etapa tan dura». «Nosaltres no volem esborrar aquest període perquè forma part de la nostra vida i sempre hem intentat explicar-li a la nostra filla la seva situació, sense ser dramàtics», afirma Santamaria. Segons la seva experiència, «els infants saben viure amb més naturalitat la malaltia, perquè solament pateixen quan senten dolor, però quan es troben bé són feliços i no s'enfonsen psicològicament», remarca. També explica que la malaltia de la seva filla els ha ensenyat a valorar «les coses quotidianes, com el fet de dormir a casa amb la família enlloc de descansar a l'hospital».

Els punts de venda on es poden trobar els cors solidaris són: a la llibreria Obradors de Navàs, a la Timbaler de Santpedor, a la Ferrer de Sant Fruitós, al Càmping de la Riera del Merlès o bé a través de Instagram: uncor_unavida.