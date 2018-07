El Bages ja té una guia pròpia del tomàquet a la cuina

Per l´esquerra; Josep Canals i Toni Massanés en la presentació de la guia

Per l´esquerra; Josep Canals i Toni Massanés en la presentació de la guia Carles Jódar

El Consell Comarcal del Bages i la Fundació Alícia han elaborat la Guia del Tomàquet del Bages a la cuina, com una eina «pràctica que explica quins són els tomàquets que entre tots reconeixem com a més patrimonials de la comarca i com els hem de comprar, guardar, fer servir i aprofitar», apunta Toni Massanés de la Fundació Alícia. La guia s´ha presentat aquest dilluns a la Fundació Alícia, en el marc de la segona edició de la Festa del Tomàquet, que se celebra aquesta setmana.

La guia s´ha elaborat «després que durant la celebració de la primera Festa del Tomàquet es detectés la necessitat d´elaborar un document així», tal com ha apuntat el conseller comarcal de Turisme, Josep Canals. Ha explicat que «és de distribució gratuïta i en tenen diversos pagesos, restaurants i punts d´informació d´ajuntaments de la comarca».

A la pròpia guia s´apunta que «els tomàquets del Bages són tomàquets d´autor i un reflex de la terra que els ha vist créixer», i en aquest sentit, tant Canals com Massanés asseguren que «cada varietat de tomàquet és el resultat de la negociació de cada pagès amb l´entorn». Massanés hi afegeix que «els tomàquets del Bages són una joia, un tresor que se suma a tot el tresor dels tomàquets del món, però els del Bages en són la nostra responsabilitat i nosaltres en som garants»