Cardona demana ser considerada zona d'interès per a la industrialització

L'Ajuntament de Cardona ha sol·licitat al Govern català que la reindustrialització del municipi sigui considerada d'interès general per la Generalitat. La mesura ha estat proposada per l'alcalde de Cardona, Ferran Estruch, en una reunió que ha mantingut recentment amb el secretari d'Empresa i Competitivitat, Joaquim Ferrer, i amb la directora general d'Indústria, Matilde Villarroya.

L'objectiu d'aquesta declaració és incentivar l'atracció de projectes que consolidin i incrementin l'activitat industrial de Cardona i hi mantinguin i regenerin l'ocupació. La mesura obre la porta a aplicar bonificacions o exempcions en impostos, taxes i cànons competència de la Generalitat „amb les corresponents modificacions legislatives„ a aquelles iniciatives industrials que mantinguin o creïn nova activitat industrial al municipi per un període mínim de tres anys.

L'alcalde de Cardona, Ferran Estruch, ha afirmat que es tracta d'una mesura que, després de la marxa d'Ercros, es considera prioritària i estratègica per al municipi. Estruch ha valorat positivament la trobada i ha explicat que, de la reunió, s'ha endut el compromís de Ferrer i Villaroya d'estudiar la viabilitat de declarar d'interès general la reindustrialitazió del municipi. L'alcalde també ha posat en valor que des d'Acció „l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa„ hi hagi el compromís de vetllar per l'equilibri territorial en l'oferiment de sòl industrial per a nova indústria, un fet que pot beneficiar la Catalunya Central i, en concret, Cardona.



Ampliació del Polígon Industrial de La Cort



En la reunió, l'alcalde de Cardona també va exposar al secretari d'Empresa i Competitivitat, Joaquim Ferrer, i a la directora general d'Indústria, Matilde Villarroya, l'inici dels treballs que està realitzant l'Ajuntament per ampliar el polígon industrial de La Cort "amb l'objectiu de disposar el més aviat possible de nou sòl industrial". Estruch va recordar que ja s'han realitzat cinc reunions amb l'Incasòl per estudiar la viabilitat de les zones d'ampliació proposades: al mateix polígon, a l'altra banda de la carretera C-55 i darrera la gasolinera Vilalta.